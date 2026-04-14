Η δεύτερη δίκη για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα ξεκινά σήμερα, Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου, στην Αργεντινή, με επτά άτομα από την ιατρική ομάδα του θρυλικού ποδοσφαιριστή να κάθονται στο εδώλιο.

Ο Μαραντόνα πέθανε στις 25 Νοεμβρίου 2020, σε ηλικία 60 ετών, από καρδιακή ανεπάρκεια, λίγες ημέρες αφότου είχε υποβληθεί σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση για θρόμβο αίματος στον εγκέφαλο.

Οι κατηγορίες για την ιατρική ομάδα

Τα επτά πρόσωπα που δικάζονται κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, καθώς οι αρχές θεωρούν ότι γνώριζαν τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας του Μαραντόνα, αλλά δεν έλαβαν τα αναγκαία μέτρα για να τον σώσουν.

Όλοι οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες. Αν καταδικαστούν, αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης από 8 έως 25 έτη.

Στους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται ο βασικός ιατρικός του σύμβουλος, Λεοπόλδο Λουκέ, και η ψυχίατρός του, Αγκουστίνα Κοσάχοφ. Η πρώην νοσοκόμα του, Νταϊάνα Γκιζέλα Μαδρίδ, θα δικαστεί ξεχωριστά.

Τι έδειξε η έρευνα για τον θάνατό του

Ο εμβληματικός αρχηγός της Νάπολι ανάρρωνε στο σπίτι του στο Τίγκρε, στην επαρχία του Μπουένος Άιρες, μετά την επέμβαση στον εγκέφαλο τον Νοέμβριο του 2020.

Λίγες ημέρες αργότερα υπέστη καρδιακή ανεπάρκεια, η οποία προκάλεσε οξύ πνευμονικό οίδημα, δηλαδή συσσώρευση υγρού στους πνεύμονες, οδηγώντας στον θάνατό του.

Επιτροπή ιατρικών εμπειρογνωμόνων, που συστάθηκε έπειτα από αίτημα των εισαγγελέων, χαρακτήρισε τη φροντίδα που έλαβε στο σπίτι του «ελλιπή και απερίσκεπτη».

Σύμφωνα με το πόρισμα, ο Μαραντόνα θα είχε περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης αν νοσηλευόταν και παρακολουθούνταν σε κατάλληλο ιατρικό ίδρυμα.

Γιατί ακυρώθηκε η πρώτη δίκη

Η πρώτη δίκη για την υπόθεση είχε ξεκινήσει τον Μάιο του 2025, ωστόσο ακυρώθηκε, σύμφωνα με το BBC, καθώς ένας από τους τρεις δικαστές φέρεται να επέτρεψε μη εξουσιοδοτημένη βιντεοσκόπηση μέσα στην αίθουσα για τις ανάγκες ντοκιμαντέρ.

Έτσι, η υπόθεση ξεκινά από την αρχή με νέα σύνθεση δικαστών στο δικαστήριο του Σαν Ισίδρο.

Περίπου 100 μάρτυρες αναμένεται να καταθέσουν, ανάμεσά τους και οι κόρες του πρώην ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα. Η δίκη εκτιμάται ότι θα διαρκέσει έως τον Ιούλιο.

Στην πρώτη δίκη, οπαδοί του Μαραντόνα είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο κρατώντας πανό που έγραφαν: «Δικαιοσύνη για τον Θεό».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



