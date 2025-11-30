Θάνατος Ραφαήλ στη Ρόδο: Τον σκότωσε χειροβομβίδα του 19671

Θάνατος Ραφαήλ στη Ρόδο: Τον σκότωσε χειροβομβίδα του 19671
30 Νοέ. 2025 20:36
Pelop News

Χειροβομβίδα παραγωγής του 1967 φαίνεται να ήταν αυτή που προκάλεσε τη θανατηφόρα έκρηξη στο πεδίο βολής της Αφάντου στη Ρόδο, με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο του 19χρονου Ραφαήλ.

Την πληροφορία για τον απαρχαιωμένο εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε στην άσκηση επιβεβαίωσε στην ΚΡΗΤΗ TV ο εμπειρογνώμονας και τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας, Γιάννης Τσιάμπας.

Όπως αποκάλυψε, «αυτές οι χειροβομβίδες συσκευάζονται ανά τριάντα σε ξύλινα κιβώτια. Το κιβώτιο είχε ένδειξη απέξω ότι οι χειροβομβίδες κατασκευάστηκαν τον Νοέμβριο του 1967».

Ο κ. Τσιάμπας τόνισε πως, «σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΝΑΤΟ, οι χειροβομβίδες δεν έχουν θεωρητικά ημερομηνία λήξης, ωστόσο απαιτείται να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες ασφαλούς φύλαξης και συντήρησης». Αυτοί περιλαμβάνουν συγκεκριμένες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και περιβάλλοντος.

Σε εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών εξετάζονται δύο περόνες και ένας μοχλός απασφάλισης που εντοπίστηκαν 8-10 μέτρα μακριά από το σημείο της έκρηξης. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν ανήκουν στη «χειροβομβίδα του θανάτου».

Κεντρικό ζητούμενο των ερευνών είναι η ανεύρεση γενετικού υλικού που θα αποκαλύψει ποιος χειρίστηκε τη μοιραία χειροβομβίδα. Δείγματα DNA θα ληφθούν και από τα κιβώτια αποθήκευσης, ώστε να διαπιστωθεί ποιοι είχαν πρόσβαση σε αυτά, πέραν των εξουσιοδοτημένων στρατιωτικών.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από τις αυτοψίες των πυροτεχνουργών, οι οπές του μοχλού δεν δίνουν σαφή ένδειξη για το αν σχετίζεται με τη χειροβομβίδα που προκάλεσε την έκρηξη.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, οι χειροβομβίδες φέρεται να ήταν παραγωγής 100Σ/1967. Είχαν αποθηκευτεί τότε και, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα το 1971, επί δικτατορίας.

Αν τα στοιχεία αυτά επιβεβαιωθούν, αναμένεται να προκαλέσουν νέα ερωτήματα σχετικά με την καταλληλότητα και την ασφάλεια του στρατιωτικού εξοπλισμού. Είναι, πάντως, γνωστό ότι σημαντικό ποσοστό των αποθεμάτων του στρατού σε πυρομαχικά παραμένει απαρχαιωμένο.

