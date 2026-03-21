«Θάνατος στο ποτήρι»: Αίμα και αλκοόλ στους δρόμους

Η Δυτική Ελλάδα συνεχίζει να πληρώνει βαρύ φόρο αίματος στους δρόμους της, με το αλκοόλ να παραμένει ένας από τους κύριους «δήμιους» των οδηγών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας για το έτος 2025, η οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος αποτέλεσε την αιτία για μία σειρά από τραγικά συμβάντα που συγκλόνισαν την Αχαΐα, την Ηλεία και την Αιτωλοακαρνανία. Το πρόβλημα παραμένει βαθιά ριζωμένο στην τοπική κοινωνία, καθώς παρά τις προειδοποιήσεις και την εντατικοποίηση των ελέγχων, η κατανάλωση οινοπνεύματος πριν την οδήγηση εξακολουθεί να θεωρείται από πολλούς μία «αθώα» συνήθεια.

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καταγράφηκαν συνολικά 46 τροχαία συμβάντα, στα οποία η αστυνομική έρευνα κατέδειξε ως κύρια αιτία την κατανάλωση αλκοόλ από τον οδηγό. Η σοβαρότητα αυτών των περιστατικών αποτυπώνεται με τον πιο δραματικό τρόπο στον αριθμό των θυμάτων, καθώς 8 συνάνθρωποί μας έχασαν τη ζωή τους σε δυστυχήματα που προκλήθηκαν από μεθυσμένους οδηγούς. Πέρα από τους νεκρούς, δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν, με πολλούς από αυτούς να αντιμετωπίζουν πλέον μόνιμες αναπηρίες, αλλάζοντας για πάντα τη ζωή των ίδιων και των οικογενειών τους.

149 ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ

Η δραστηριότητα των αστυνομικών αρχών το 2025 για την ανάσχεση αυτού του φαινομένου ήταν εντατική και διαρκής σε όλη την επικράτεια της περιφέρειας. Σε επίπεδο πρόληψης και καταστολής, οι υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας πραγματοποίησαν συνολικά 58.364 στοχευμένους ελέγχους στο οδικό δίκτυο. Από τη γιγαντιαία αυτή επιχείρηση ελέγχων, βεβαιώθηκαν συνολικά 1.644 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος. Η ανάλυση των στοιχείων δείχνει ότι η πλειονότητα των παραβατών εντοπίστηκε σε χαμηλά ή μεσαία επίπεδα μέθης, όμως ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι 149 οδηγοί που βρέθηκαν σε κατάσταση βαριάς μέθης, με συγκέντρωση άνω των 0,60 mg/l.

Για τους ανθρώπους αυτούς, η διασκέδαση κατέληξε στο αυτόφωρο, καθώς η συγκεκριμένη παράβαση συνιστά σοβαρό ποινικό αδίκημα που επιφέρει άμεση σύλληψη και παραπομπή στη δικαιοσύνη.

ΝΕΟΣ ΚΟΚ

Η νομοθεσία παραμένει αυστηρή για όσους αποφασίζουν να συνδυάσουν το ποτήρι με το τιμόνι, προβλέποντας ποινές που κλιμακώνονται ανάλογα με τα ευρήματα του αλκοολομέτρου.

Για συγκέντρωση οινοπνεύματος από 0,25 έως 0,40 mg/l, ο οδηγός αντιμετωπίζει διοικητικό πρόστιμο 200 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 90 ημέρες. Σε περίπτωση που η μέτρηση κυμαίνεται μεταξύ 0,41 και 0,60 mg/l, το πρόστιμο εκτινάσσεται στα 700 ευρώ και η στέρηση του διπλώματος φτάνει τις 180 ημέρες. Στις πιο βαριές περιπτώσεις, όπου η συγκέντρωση υπερβαίνει τα 0,60 mg/l, οι συνέπειες είναι πλέον ποινικές, περιλαμβάνοντας πρόστιμο 1.200 ευρώ, υποχρεωτική φυλάκιση τουλάχιστον δύο μηνών και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για μισό έτος.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Η γεωγραφική κατανομή των παραβάσεων αναδεικνύει την Αχαΐα ως την περιοχή με το μεγαλύτερο φορτίο, γεγονός που αποδίδεται στη μεγάλη πυκνότητα του πληθυσμού και την έντονη νυχτερινή κίνηση στο αστικό κέντρο της Πάτρας. Ακολουθεί η Αιτωλοακαρνανία, όπου το τεράστιο οδικό δίκτυο και οι μεγάλες αποστάσεις φαίνεται να ενθαρρύνουν την επικίνδυνη συμπεριφορά, ενώ στην Ηλεία το πρόβλημα εντείνεται κυρίως κατά την τουριστική περίοδο.

Στελέχη της Τροχαίας επισημαίνουν ότι το πρόβλημα είναι πρωτίστως πολιτισμικό, καθώς πολλοί οδηγοί θεωρούν ακόμα ότι το αλκοόλ δεν επηρεάζει τις ικανότητές τους. Η πραγματικότητα όμως παραμένει αμείλικτη. Η μειωμένη αντίληψη του κινδύνου και η καθυστερημένη αντίδραση μετατρέπουν το αυτοκίνητο σε φονικό όπλο. Με το 2025 να αφήνει πίσω του 8 νεκρούς, το μήνυμα είναι πλέον αδιαπραγμάτευτο: Το αλκοόλ στο τιμόνι δεν είναι ρίσκο, είναι έγκλημα.

