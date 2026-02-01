Θάνατος του μπασκετμπολίστα στη Στυλίδα: το δεύτερο χτύπημα της μοίρας

Πένθος στη Στυλίδα και στη Φθιώτιδα, από τον αιφνίδιο θάνατο του αθλητή Παναγιώτη Κρέτση, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, στα 33 του μόλις χρόνια, κατά τη διάρκεια του αγώνα μπάσκετ Ρουφ 80 – Εθνικός Γ.Σ.

Ο Παναγιώτης κατέρρευσε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Παρά τις άμεσες προσπάθειες των παρευρισκομένων να τον επαναφέρουν, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί και άφησε την τελευταία του πνοή στο γήπεδο.

Γεννημένος και μεγαλωμένος στη Στυλίδα, ο Παναγιώτης ασχολήθηκε από μικρός με τον αθλητισμό και με τη μεγάλη του αγάπη, που ήταν το μπάσκετ.

Τελευταίος σταθμός της καριέρας του η ομάδα του Ρουφ, καθώς εργαζόταν στην Αθήνα. Άνθρωποι από το περιβάλλον του μιλούν για έναν χαρακτήρα ξεχωριστό, με ήθος, καλοσύνη και θετική παρουσία τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδων.

Η τραγωδία, ωστόσο, είναι διπλή για την οικογένειά του, η οποία μέσα σε διάστημα περίπου τεσσάρων ετών βιώνει για δεύτερη φορά ένα τραγικό χτύπημα της μοίρας.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, τον Ιούνιο του 2022 ο αδελφός του Παναγιώτη Κρέτση είχε χάσει τη ζωή του σε σφοδρό τροχαίο δυστύχημα στη διασταύρωση της βιομηχανικής ζώνης, όταν νταλίκα επιχείρησε να εξέλθει στην παλαιά εθνική οδό Λαμίας – Στυλίδας.

Το όχημα του άτυχου άνδρα, που κινούνταν προς τη Λαμία, συγκρούστηκε με σφοδρότητα με το βαρύ όχημα, με τραγική κατάληξη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



