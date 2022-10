The Crown: Κυκλοφόρησαν οι πρώτες φωτογραφίες της 5ης σεζόν

Μία πρώτη γεύση χάρισε στους θαυμαστές της σειράς «The Crown» το Netflix. Μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της δημοφιλούς σειράς έγραψαν «Καλώς ήρθατε στη δεκαετία του ’90», προσκαλώντας τους τηλεθεατές να δουν μερικές εικόνες με το νέο καστ των ηθοποιών από την 5η σεζόν, που κυκλοφορεί στις 9 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την παράδοση της σειράς, το καστ αλλάζει για να αντικατοπτρίζει την ηλικία της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ και της οικογένειάς της, με την Ιμέλντα Στάντον, τον Ντόμινικ Γουεστ, την Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι, να ηγούνται του καστ των πρωταγωνιστών.

Η προηγούμενη σεζόν σεναριακά έκλεισε το 1990 με πρωταγωνίστρια την Ολίβια Κόλμαν και η 5η σεζόν, εξερευνά το τέλος του γάμου του πρίγκιπα Καρόλου και της πριγκίπισσας Νταϊάνα. Η βασίλισσα Ελισάβετ θα βρεθεί σε μία νέα εποχή που συμπίπτει με την ανάδυση ενός κύκλου ειδήσεων και πληροφοριών, που κάλυψε στενά κάθε οικογενειακό σκάνδαλο εκείνη την εποχή.

Η Ιμέλντα Σταντόν παίρνει τη σκυτάλη από την Ολόβια Κόλμαν, στον ρόλο της Ελισάβετ, ο Τζόναθαν Πράις θα βρεθεί στον ρόλο του πρίγκιπα Φίλιππου, οι Ντόμινικ Γουέστ και Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι στους ρόλους των Καρόλου και Νταϊάνας αντίστοιχα, με τους Λέσλι Μάνβιλ (πριγκίπισσα Μαργαρίτα) και Τζόνι Λι Μίλερ, να συμπληρώνουν το βασικό κάστ.

Υπενθυμίζεται ότι η σειρά θα τελειώσει οριστικά στην έκτη σεζόν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δημιουργός Πιτερ Μόργκαν, σκοπεύει να φτάσει την ιστορία της βασιλικής οικογένειας στις αρχές του 2000, αφού θεωρεί πως υπάρχει «ζουμί» και ενδιαφέρουσες υποθέσεις που αξίζει να ειπωθούν: «Καθώς αρχίσαμε να συζητάμε την πέμπτη σεζόν, σύντομα έγινε σαφές ότι για να ανταποκριθούμε στην πλούσια και πολύπλοκη ιστορία, πρέπει να επιστρέψουμε στο αρχικό μας σχέδιο και να κάνουμε έξι σεζόν. Η έκτη σεζόν δεν θα μας φέρει πολύ κοντά στη σημερινή εποχή – απλώς θα μας επιτρέψει να καλύψουμε την ίδια περίοδο με μεγαλύτερη λεπτομέρεια» δήλωσε.



Ο προτελευταίος κύκλος της δημοφιλούς σειράς άργησε περισσότερο από ό,τι περίμενε η παραγωγή και το κοινό, κυρίως λόγω της πανδημίας COVID-19. Σε αυτή τη σεζόν το «βάρος» θα πέσει στο τέλος του γάμου Καρόλου και Νταϊάνας, στην περίοδο πρωθυπουργίας του Τζον Μέιγιορ και γενικότερα στο 1992 που χαρακτήρισε η βασίλισσα Ελισάβετ Β’, ως «annus horribilis» (ολέθρια χρονιά), λόγω των μαζεμένων σκανδάλων που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Όσον αφορά στον θάνατο της βασίλισσας της Αγγλίας η σειρά «The Crown» πρόκειται να ακολουθήσει το γεγονός, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Ιούλιο και θα μπει σε εφαρμογή η «Επιχείρηση: Γέφυρα του Λονδίνου».

Η «Επιχείρηση: Γέφυρα του Λονδίνου» είναι το πρωτόκολλο, που γράφτηκε για πρώτη φορά στη δεκαετία του 1960, το οποίο καλύπτει τι θα συμβεί από τη στιγμή του θανάτου της βασίλισσας.

