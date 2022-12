The Crown – Ντεμπίκι: Ξάπλωσε σε ανοιχτό φέρετρο για να υποδυθεί τη νεκρή Νταϊάνα

Η σειρά «Crown» είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες και -δικαίως- επιτυχημένες του Netflix , αφού ακολουθεί τα γεγονότα της βασιλικής οικογένειας μαζί με τα σκάνδαλα και τις τραγωδίες που συνέβησαν μέσα στο παλάτι.

Η 5η σεζόν απασχόλησε μέχρι αυτή την ώρα περισσότερο τα ξένα ΜΜΕ με την Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι να κάνει το ντεμπούτο της ως τηλεοπτική πριγκίπισσα Νταϊάνα .

Παρόλα αυτά, οι σκηνές που γυρίζονται στον απόηχο του θανάτου της Νταϊάνα, έχουν προκαλέσει αντιδράσεις, φέρνοντας τη συνδρομητική πλατφόρμα ξανά στο επίκεντρο των επικριτικών σχολιασμών.

Το Netflix δέχεται ξανά «βέλη» από τον Τύπο και το κοινό, επειδή «ξεπέρασε τα όρια όσον αφορά τις σκηνές που δείχνουν τον θάνατο της Νταϊάνα στο Παρίσι το 1997».

Στα ξένα ΜΜΕ, δημοσιογράφοι αναφέρουν ότι οι σκηνές με τη νεκρή πριγκίπισσα δημιουργούν συναισθηματική δυσφορία στον κόσμο που την αγάπησε.

The Sun reports that Princess Diana actress Elizabeth Debicki was made to lie in a coffin during filming of The Crown so viewers could see the princess dead in an open casket.

"Netflix are inflicting emotional damage on people who loved Diana."@tnewtondunn | @MattSunRoyal pic.twitter.com/QipKn2K9v6

— First Edition (@FirstEdition) December 20, 2022