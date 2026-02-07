Θέατρο, σάτιρα και Πατρινό Καρναβάλι: Πλημμύρισε γέλιο η πλατεία Γεωργίου με τα «ΘεατροΚαρναβαλοΞεφαντώματα» ΦΩΤΟ

Η καρδιά του ερασιτεχνικού θεάτρου της Πάτρας συντονίστηκε στη συχνότητα και τους παλμούς του Καρναβαλιού μας σε μια πληθωρική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στην ηλιόλουστη πλατεία Γεωργίου Α΄.

Η εκδήλωση με τον τίτλο «ΘεατροΚαρναβαλοΞεφαντώματα» την οποία συντόνισαν η Αθηνά Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου και η Πέρσα Βασιλικοπούλου και οργανώθηκε από την ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, προκάλεσε το μεγάλο ενδιαφέρον των θεατών που γέλασαν με την ψυχή τους με όσα ξετυλίγονταν στη σκηνή της πλατείας.

Σάτιρα, γέλιο και μουσική είχαν την τιμητική τους και βρέθηκαν στο προσκήνιο.

Η φλόγα, ο ενθουσιασμός, το μεράκι και η σατιρική διάθεση των 9 θεατρικών ερασιτεχνικών ομάδων αναδείχτηκαν με τον καλύτερο τρόπο μέσα από τα ολιγόλεπτα σατιρικά δρώμενα δημιουργώντας κλίμα ευθυμίας και γιορτής. Η ερασιτεχνική δημιουργία βρήκε το κατάλληλο έδαφος στο Καρναβάλι φωτίζοντας δημιουργικά την παραδοσιακή όψη της Αποκριάς και προσθέτοντας στη γνησιότητα και την αυθεντικότητα της μεγάλης γιορτής της Πάτρας. Τα θεατροποιημένα κείμενα ζωντάνεψαν πολλές κωμικές πλευρές της καθημερινότητας, παρέπεμπαν με τον δικό τους τρόπο σε βασικά χαρακτηριστικά του Πατρινού Καρναβαλιού, ενώ πολλές ήταν οι χιουμοριστικές και σατιρικές νύξεις στην τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα.

Ανάμεσα στα δρώμενα η Δημοτική Μπάντα υπό τη διεύθυνση του Χρήστου Λούκα και η Φιλαρμονική της Πολυφωνικής υπό τη διεύθυνση του Γοώργου Μπουρδόπουλου παιάνιζαν αποκριάτικους σκοπούς και καρναβαλικά τραγούδια δημιουργώντας τις κατάλληλες γέφυρες και διαμορφώνοντας το κατάλληλο εορταστικό κλίμα.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν:

1.Θεατρική Ομάδα Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων Ο.Τ.Ε. Πάτρας Αχαϊας

Τίτλος: «Χάσαμε το σήμα»

Κείμενο: Ηλίας Αναστασόπουλος και η ομάδα

Σκηνοθεσία: Ηλίας Αναστασόπουλος

2.Θεατρική Ομάδα «Συν Δράση» του πολιτιστικού σωματείου Αχαϊκό Εργαστήρι

Τίτλος: «Καρναβαλικό Αλλαλούμ»

Συγγραφέας: Βασίλης Νικολάου

Σκηνοθεσία: Νικολίτσα Καραμπέρη

3.Θεατρική Ομάδα «Ονειροκουκλεύειν»

Τίτλος: «Οι καλοί και οι κακοί καρναβαλιστές»

Κείμενα εμπνευσμένα από ένα παραμύθι του Αντώνη Θεοδούλου

Κείμενα- Σκηνοθεσία: Κατερίνα Μιχαλακοπούλου

4.Ταξιδευτές της Πρόζας

Τίτλος: «Το Προξενιό» του Λευτέρη Τσιρώνη

Σκηνοθεσία: Αφροδίτη Σκαλτσά-Δημητρακοπούλου

Θεατρικό Εργαστήρι Πολυφωνικής Πάτρας

Τίτλος: «Πάνω πόλη χαβαλέ, Κάτω πόλη κυριλέ»

Κείμενο από το βιβλίο του Ν.Ε. Πολίτη «Το Καρναβάλι της Πάτρας» σε προσαρμογή του γιού του Τζίμη Πολίτη

Σκηνοθεσία: Αθηνά Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου

Ομάδα «Θεατρικές Ανησυχίες» του πολιτιστικού Συλλόγου Ζαβλανίου

Τίτλος: «Οι Αναποφάσιστοι»

Κείμενο: Βασίλης Χαϊκάλης

Σκηνοθεσία: Χριστίνα Μπακαστάθη

7.Θεατρική Ομάδα «από κοινού» της Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας

Τίτλος: «…ούτε στ΄ άρμεγμα ούτε στο πότισμα!!»

Κείμενο, σκηνοθεσία: Φώτης Λάζαρης

8.Καλλιτεχνική Ομάδα (από το Ξυλόκαστρο) «Η συνέχεια…έπεται!»

Τίτλος: «Στέφεται…Ποιος Στέφεται;»

Σενάριο-σκηνοθεσία: Έλενα Μαυρογένη

Συμμετείχε η ομάδα τυμπάνων δρόμου «Σαματάδες»

9.Θεατρική Ομάδα «ΘΕΩΡΙΚΟΝ»

Τίτλος: «ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΟ Π(ου)ΑΤΑΤΡΑΚ»

Κείμενο βασισμένο στο έργο των ΕΛ_ΡΟΙ+ΑΒΓ και διασκευασμένο από την ομάδα

Σκηνοθεσία: Χρήστος Γιαχαλής

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



