«Θέλει να με βγάλει από το σπίτι»: Η 77χρονη μίλησε στο δικαστήριο για τον καβγά με τον 82χρονο σύζυγό της

Αθώα λόγω αμφιβολιών κρίθηκε η 77χρονη γυναίκα που παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, με την κατηγορία ότι χτύπησε τον 82χρονο σύζυγό της, ο οποίος αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα. Το δικαστήριο την απάλλαξε τόσο για την κατηγορία της απλής σωματικής βλάβης όσο και για εκείνη της παραβίασης περιοριστικού όρου.

Σύμφωνα με την κατάθεση του ηλικιωμένου, η οποία διαβάστηκε στο δικαστήριο, το επεισόδιο σημειώθηκε ύστερα από έντονο λεκτικό καβγά, όταν – όπως ανέφερε – η σύζυγός του τον χτύπησε με τα χέρια στη μύτη και στην αριστερή πλευρά του προσώπου. Όπως κατέθεσε, χρειάστηκε στη συνέχεια να καλέσει τον γιο του για βοήθεια. Παράλληλα, είχε δηλώσει στους αστυνομικούς ότι δεν επιθυμεί την ποινική της δίωξη, θέλοντας όμως να σταματήσουν τα περιστατικά βίας σε βάρος του.

Τι υποστήριξε η 77χρονη

Από την πλευρά της, η 77χρονη στην απολογία της υποστήριξε ότι η ίδια είναι εκείνη που φροντίζει το σπίτι και τον σύζυγό της, σημειώνοντας πως θέλει να σταματήσουν οι καβγάδες και να βρουν ξανά ηρεμία. Στο δικαστήριο είπε ότι θεωρεί πως ο 82χρονος επιδιώκει να τη διώξει από την κοινή τους κατοικία, ενώ αναφέρθηκε και σε ζητήματα ζήλιας μέσα στη σχέση τους.

Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι δεν θέλει ούτε η ίδια ούτε ο σύζυγός της να ξαναβρεθούν σε αίθουσα δικαστηρίου, τονίζοντας πως ο ηλικιωμένος αντιμετωπίζει προβλήματα στα πόδια και κινείται με περπατούρα. Η υπερασπιστική της γραμμή κινήθηκε στο ότι η κατάσταση μέσα στο σπίτι είναι επιβαρυμένη, αλλά η ίδια δεν επιδιώκει περαιτέρω σύγκρουση.

Η υπόθεση είχε απασχολήσει και νωρίτερα τις αρχές, καθώς σύμφωνα με προηγούμενα δημοσιεύματα η 77χρονη είχε κατηγορηθεί και στο παρελθόν για ανάλογο περιστατικό εις βάρος του ίδιου προσώπου, ενώ της είχε επιβληθεί περιοριστικός όρος. Παρ’ όλα αυτά, στη σημερινή εκδίκαση το δικαστήριο έκρινε ότι τα στοιχεία δεν αρκούσαν για καταδίκη και την αθώωσε λόγω αμφιβολιών.

