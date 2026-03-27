«Θέλει να με βγάλει από το σπίτι»: Η 77χρονη μίλησε στο δικαστήριο για τον καβγά με τον 82χρονο σύζυγό της

Αθώα λόγω αμφιβολιών κρίθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης η 77χρονη που κατηγορήθηκε ότι χτύπησε τον 82χρονο σύζυγό της, με την ίδια να υποστηρίζει στο δικαστήριο ότι ο ηλικιωμένος θέλει να τη διώξει από το σπίτι.

27 Μαρ. 2026 15:30
Pelop News

Αθώα λόγω αμφιβολιών κρίθηκε η 77χρονη γυναίκα που παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, με την κατηγορία ότι χτύπησε τον 82χρονο σύζυγό της, ο οποίος αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα. Το δικαστήριο την απάλλαξε τόσο για την κατηγορία της απλής σωματικής βλάβης όσο και για εκείνη της παραβίασης περιοριστικού όρου.

Σύμφωνα με την κατάθεση του ηλικιωμένου, η οποία διαβάστηκε στο δικαστήριο, το επεισόδιο σημειώθηκε ύστερα από έντονο λεκτικό καβγά, όταν – όπως ανέφερε – η σύζυγός του τον χτύπησε με τα χέρια στη μύτη και στην αριστερή πλευρά του προσώπου. Όπως κατέθεσε, χρειάστηκε στη συνέχεια να καλέσει τον γιο του για βοήθεια. Παράλληλα, είχε δηλώσει στους αστυνομικούς ότι δεν επιθυμεί την ποινική της δίωξη, θέλοντας όμως να σταματήσουν τα περιστατικά βίας σε βάρος του.

Τι υποστήριξε η 77χρονη

Από την πλευρά της, η 77χρονη στην απολογία της υποστήριξε ότι η ίδια είναι εκείνη που φροντίζει το σπίτι και τον σύζυγό της, σημειώνοντας πως θέλει να σταματήσουν οι καβγάδες και να βρουν ξανά ηρεμία. Στο δικαστήριο είπε ότι θεωρεί πως ο 82χρονος επιδιώκει να τη διώξει από την κοινή τους κατοικία, ενώ αναφέρθηκε και σε ζητήματα ζήλιας μέσα στη σχέση τους.

Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι δεν θέλει ούτε η ίδια ούτε ο σύζυγός της να ξαναβρεθούν σε αίθουσα δικαστηρίου, τονίζοντας πως ο ηλικιωμένος αντιμετωπίζει προβλήματα στα πόδια και κινείται με περπατούρα. Η υπερασπιστική της γραμμή κινήθηκε στο ότι η κατάσταση μέσα στο σπίτι είναι επιβαρυμένη, αλλά η ίδια δεν επιδιώκει περαιτέρω σύγκρουση.

Η υπόθεση είχε απασχολήσει και νωρίτερα τις αρχές, καθώς σύμφωνα με προηγούμενα δημοσιεύματα η 77χρονη είχε κατηγορηθεί και στο παρελθόν για ανάλογο περιστατικό εις βάρος του ίδιου προσώπου, ενώ της είχε επιβληθεί περιοριστικός όρος. Παρ’ όλα αυτά, στη σημερινή εκδίκαση το δικαστήριο έκρινε ότι τα στοιχεία δεν αρκούσαν για καταδίκη και την αθώωσε λόγω αμφιβολιών.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:30 «Θέλει να με βγάλει από το σπίτι»: Η 77χρονη μίλησε στο δικαστήριο για τον καβγά με τον 82χρονο σύζυγό της
15:22 «Μας έκρυψε την αλήθεια»: Οργή βουλευτών με τον Τραμπ, αποχώρησαν από την απόρρητη ενημέρωση για το Ιράν
15:06 Πάνω από 50.000 Starlink στο Ιράν: Το δίκτυο που μεγαλώνει στη σκιά του πολέμου
15:00 Στην Πάτρα την Τρίτη ο Γιάννης Κεφαλογιάννης: Ο υπουργός δίνει το σύνθημα – Σύσκεψη στην Περιφέρεια για την αντιπυρική περίοδο
14:58 Δυτική Αχαΐα: Μειώθηκαν κατά 65% οι κλοπές μετά την ενίσχυση με ΟΠΚΕ και ΔΙΑΣ
14:54 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για το 10 μηνών βρέφος στην Πάτρα: Είχε κινητοποιηθεί δύο χρόνια πριν για τη μητέρα και τον 13χρονο αδελφό της
14:50 Η Ελλάδα γίνεται παράδειγμα για την Ισπανία στους ελέγχους των ηλεκτρονικών τσιγάρων
14:49 Ο προϋπολογισμός του Δήμου, δεν είναι τεχνική διαδικασία, είναι βαθύτατα πολιτική πράξη, που αποτυπώνει προτεραιότητες και επιλογές
14:46 Η Ευρώπη ψάχνει απαντήσεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή – Δείτε live τη συνεδρίαση του Eurogroup
14:43 Στο ΓΕΛ Ρίου το 1821 βγήκε από τα βιβλία και πέρασε μπροστά στα μάτια των μαθητών ΦΩΤΟ
14:40 Τέλος οι οθόνες πριν τα 2: Η Βρετανία έδωσε νέες οδηγίες στους γονείς
14:37 Συνελήφθη στον Πύργο καταζητούμενος για κλοπές – Εκκρεμούσε ποινή φυλάκισης τριών ετών
14:35 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 28 και 29 Μαρτίου
14:33 Αρχαία Ολυμπία: Χειροπέδες για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκε σχεδόν ένα κιλό κάνναβης ΦΩΤΟ
14:29 Αγρίνιο: Έκλεψε μοτοποδήλατο και κυκλοφορούσε με μπαλτά, πριόνι και μαχαίρι
14:27 Πήρε το κινητό με πρόσχημα «επείγουσα κλήση» – Χειροπέδες σε 15χρονη στην Πάτρα
14:26 Τραμπ on air: Η ατάκα στην παρουσιάστρια του Fox που προκάλεσε αμηχανία
14:25 Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών
14:18 Η Πάτρα θυμάται τον Νίκο Μπελογιάννη με την προβολή της ταινίας «Ο άνθρωπος με το γαρύφαλλο»
14:13 «Σπασμένα Τακούνια» στην Πάτρα: Μια βραδιά με γέλιο, μουσική και γυναικεία ανατροπή στο Πάνθεον
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
