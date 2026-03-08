Θέμα ημερών η ανάρτηση του φετινού ΕΝΦΙΑ, πότε θα καταβληθεί η 1η δόση

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να αποφασίσουν έγκαιρα αν θα πληρώσουν τον ΕΝΦΙΑ σε δόσεις ή εφάπαξ. Αν το κάνουν σε δόσεις, αυτές είναι 12 και η πρώτη πρέπει να πληρωθεί 31 Μαρτίου.

08 Μαρ. 2026 17:33
Θέμα λίγων ημερών είναι να αναρτηθεί ο φετινός ΕΝΦΙΑ ο οποίος θα αφορά περίπου επτά εκατομμύρια εκκαθαριστικά.

Η πρώτη δόση θα πρέπει να εξοφληθεί στο τέλος Μαρτίου. Τα εκκαθαριστικά θα αναρτηθούν στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, όπου οι ιδιοκτήτες ακινήτων, ειδικά αυτοί που απέκτησαν πέρυσι είτε με γονική παροχή, είτε με αγορά κάποιο ακίνητο, θα πρέπει να μπουν με τους κωδικούς τους, για να δουν τον ΕΝΦΙΑ που θα πρέπει να πληρώσουν.

Όσοι δεν είχαν μεταβολή στα περιουσιακά τους στοιχεία δεν θα δουν κάποια αλλαγή, όσα πλήρωσαν πέρυσι θα πληρώσουν και εφέτος, εκτός αν έχουν ασφαλίσει το ακίνητο αυτό.

Θα πρέπει να αποφασίσουν έγκαιρα αν θα πληρώσουν τον ΕΝΦΙΑ σε δόσεις ή εφάπαξ. Αν το κάνουν σε δόσεις, αυτές είναι 12 και η πρώτη πρέπει να πληρωθεί 31 Μαρτίου. Εάν το κάνουν εφάπαξ, επίσης το ποσό πρέπει να πληρωθεί 31 Μαρτίου, χωρίς να υπάρχει και το κίνητρο της έκπτωσης.

Εάν το ακίνητο ήταν ασφαλισμένο την περυσινή χρονιά, από τρεις μήνες και πάνω, τότε η έκπτωση θα είναι 10% ή 20%, ανάλογα με την αξία του ακινήτου.

Ιδιοκτήτες ακινήτων με χαμηλά ή πολύ χαμηλά εισοδήματα, μπορούν να έχουν έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ 50%, ή και 100%, ειδικά τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, οικογένειες που έχουν άτομα με αναπηρίες.

Η πιο ουσιαστική αλλαγή αφορά ακίνητα σε περισσότερους από 13.000 μικρούς οικισμούς. Για κύριες κατοικίες σε περιοχές έως 1.500 κατοίκους (εκτός Αττικής) ή έως 1.700 κατοίκους σε Έβρο, Δυτική Μακεδονία και παραμεθόριες ζώνες, ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 50% από φέτος, ενώ από το 2027 καταργείται πλήρως.

Τέλος, 50% έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ για πρώτη φορά, εφαρμόζεται αυτό το μέτρο από εφέτος, για περιοχές οι οποίες έχουν έως 1.500 κατοίκους, για όποιον έχει πρώτη κατοικία σε τέτοιες περιοχές, ενώ ειδικά για την περιοχή του Έβρου, εφαρμόζεται το ίδιο κριτήριο αλλά για 1.700 κατοίκους.

