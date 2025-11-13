Θεμιστοκλέους: Ο Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού αλλάζει το ΕΣΥ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ενσωματώνεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας

13 Νοέ. 2025 10:23
Pelop News

Η Τεχνητή Νοημοσύνη εισέρχεται δυναμικά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), σηματοδοτώντας τη μετάβαση σε μια νέα εποχή ψηφιακής και ανθρωποκεντρικής φροντίδας. Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, η λειτουργία του Ψηφιακού Βοηθού Ιατρού αποτελεί ήδη πραγματικότητα, ενώ σύντομα θα ενεργοποιηθεί και ο Ψηφιακός Βοηθός Πολίτη για την Υγεία.

Ο Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού, ενσωματωμένος στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, προσφέρει στους γιατρούς άμεση και ασφαλή πρόσβαση στα ιατρικά δεδομένα των ασθενών μέσα από την πλατφόρμα myHealthDoc, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και διευκολύνοντας τη λήψη αποφάσεων.

«Η τεχνολογία δεν λειτουργεί αποστασιοποιημένα από τον άνθρωπο, αλλά τον υπηρετεί», υπογράμμισε ο κ. Θεμιστοκλέους, τονίζοντας ότι το νέο σύστημα επιτρέπει στους γιατρούς να αναζητούν πληροφορίες για φάρμακα, εξετάσεις και εμβολιασμούς, ακόμη και μέσω φωνητικών εντολών. Ο ψηφιακός βοηθός δεν αντικαθιστά το ιατρικό προσωπικό, αλλά το απελευθερώνει από τη γραφειοκρατία, δίνοντάς του περισσότερο χρόνο για τον ασθενή.

Η ανάπτυξη του συστήματος έγινε σε συνεργασία των υπουργείων Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω της ΗΔΙΚΑ, ενώ αποτελεί την πρώτη μαζική εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης στο ΕΣΥ.

Παράλληλα, προχωρά η υλοποίηση του Ψηφιακού Βοηθού Πολίτη, που θα επιτρέπει σε κάθε πολίτη προσωποποιημένη πρόσβαση στα δεδομένα του, στις συνταγές, στα ραντεβού, στις εξετάσεις και στους εμβολιασμούς του μέσα από το κινητό τηλέφωνο.

Ιδιαίτερη έμφαση, όπως τόνισε ο υφυπουργός, δίνεται στην ασφάλεια των δεδομένων, τη διαφάνεια των διαδικασιών και την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στη χρήση των νέων ψηφιακών εργαλείων.

«Η ψηφιακή υγεία δεν είναι το μέλλον. Είναι το παρόν που ήδη υλοποιείται. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΕΣΥ δεν είναι απλώς τεχνολογική, αλλά πρωτίστως πολιτισμική αλλαγή», κατέληξε ο κ. Θεμιστοκλέους.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

