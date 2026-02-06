Θεοδωρικάκος: 290 εκατ. ευρώ σε 112 επενδύσεις του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, δημιουργούνται πάνω από 1500 θέσεις εργασίας

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε σήμερα την έγκριση 112 επενδυτικών σχεδίων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, συνολικού προϋπολογισμού 550 εκατ. ευρώ, τα οποία θα λάβουν κρατική ενίσχυση ύψους 290 εκατ. ευρώ.

Όπως τόνισε ο υπουργός, οι επενδύσεις αυτές αναμένεται να δημιουργήσουν πάνω από 1.500 νέες θέσεις εργασίας. Περίπου τα μισά σχέδια αφορούν τη Βόρεια Ελλάδα (Μακεδονία και Θράκη) και εστιάζουν κυρίως στους τομείς της χημικής βιομηχανίας, της μεταλλευτικής βιομηχανίας, της μεταποίησης και της βιομηχανίας τροφίμων. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται επίσης σε κρίσιμες τουριστικές επενδύσεις στο Βόρειο Αιγαίο.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι οι αξιολογήσεις και η εξέταση ενστάσεων ολοκληρώθηκαν εντός 90 ημερών, όπως είχε δεσμευτεί η πολιτική ηγεσία, χάρη στην εντατική δουλειά της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων.

«Στόχος είναι η συμβολή σε μία πιο παραγωγική οικονομία, που δίνει έμφαση στην περιφέρεια και δημιουργεί νέες δουλειές ώστε να μείνουν τα νέα παιδιά στον τόπο καταγωγής τους», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «η μόνη ασφαλής Ελλάδα είναι η παραγωγική Ελλάδα».

Ο υπουργός προανήγγειλε ότι μέσα στο 2026 θα προκηρυχθούν επτά νέα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου, ενώ θα ακολουθήσουν και οι αξιολογήσεις στο καθεστώς των μεγάλων επενδύσεων.

Τεχνητή Νοημοσύνη και καινοτομία

Αναφερόμενος στην τεχνητή νοημοσύνη, ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε ιδιαίτερη μνεία στην εκδήλωση για το Greek AI Accelerator με ομιλητή τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Τόνισε ότι δίνεται μεγάλη έμφαση στην AI, στη σύνδεση της εφαρμοσμένης έρευνας με την πραγματική οικονομία και στην επιστροφή νέων επιστημόνων από το εξωτερικό.

Ειδική αναφορά έκανε στη μεγάλη επένδυση της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία για τη δημιουργία AI GIGA Factory, η οποία θα φέρει 1.500 νέες θέσεις εργασίας και θα εντάξει την περιοχή στις στρατηγικές υποδομές της χώρας.

Προανήγγειλε επίσης ότι μέσα στο 2026 θα προκηρυχθεί ξεχωριστό καθεστώς ύψους 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε συνδυασμό με την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο υπουργός σημείωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί εργαλείο ενίσχυσης της παραγωγικότητας, αλλά εγείρει και ηθικά διλήμματα. Γι’ αυτό, όπως είπε, μία από τις προτάσεις στη Συνταγματική Αναθεώρηση θα πρέπει να είναι ότι «η ΑΙ θα μείνει για πάντα ένα αντικείμενο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος και όχι το αντίστροφο».

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε ακόμη στην πλήρη λειτουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, η οποία σύντομα θα δώσει απτά αποτελέσματα για τους πολίτες, καθώς και στη στρατηγική συμφωνία στα Ναυπηγεία Ελευσίνας μεταξύ ΟΝΕΧ και της κορεάτικης Sung Shin Rolling Stock Technology για την κατασκευή τροχαίου υλικού.

Τέλος, για τις δημοσκοπήσεις δήλωσε ότι «τα αποτελέσματα των εκλογών θα είναι αρκετά διαφορετικά από αυτά που βλέπουμε σήμερα», τονίζοντας ότι η ΝΔ αποτελεί «τον πολιτικό κομό της σταθερότητας, της προοπτικής και της υπευθυνότητας».

