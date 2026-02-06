Θεοδωρικάκος: 290 εκατ. ευρώ σε 112 επενδύσεις του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, δημιουργούνται πάνω από 1500 θέσεις εργασίας

Έμφαση σε Βόρεια Ελλάδα, χημική βιομηχανία, τρόφιμα και Τεχνητή Νοημοσύνη.

Θεοδωρικάκος: 290 εκατ. ευρώ σε 112 επενδύσεις του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, δημιουργούνται πάνω από 1500 θέσεις εργασίας
06 Φεβ. 2026 10:45
Pelop News

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε σήμερα την έγκριση 112 επενδυτικών σχεδίων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, συνολικού προϋπολογισμού 550 εκατ. ευρώ, τα οποία θα λάβουν κρατική ενίσχυση ύψους 290 εκατ. ευρώ.

Όπως τόνισε ο υπουργός, οι επενδύσεις αυτές αναμένεται να δημιουργήσουν πάνω από 1.500 νέες θέσεις εργασίας. Περίπου τα μισά σχέδια αφορούν τη Βόρεια Ελλάδα (Μακεδονία και Θράκη) και εστιάζουν κυρίως στους τομείς της χημικής βιομηχανίας, της μεταλλευτικής βιομηχανίας, της μεταποίησης και της βιομηχανίας τροφίμων. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται επίσης σε κρίσιμες τουριστικές επενδύσεις στο Βόρειο Αιγαίο.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι οι αξιολογήσεις και η εξέταση ενστάσεων ολοκληρώθηκαν εντός 90 ημερών, όπως είχε δεσμευτεί η πολιτική ηγεσία, χάρη στην εντατική δουλειά της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων.

«Στόχος είναι η συμβολή σε μία πιο παραγωγική οικονομία, που δίνει έμφαση στην περιφέρεια και δημιουργεί νέες δουλειές ώστε να μείνουν τα νέα παιδιά στον τόπο καταγωγής τους», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «η μόνη ασφαλής Ελλάδα είναι η παραγωγική Ελλάδα».

Ο υπουργός προανήγγειλε ότι μέσα στο 2026 θα προκηρυχθούν επτά νέα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου, ενώ θα ακολουθήσουν και οι αξιολογήσεις στο καθεστώς των μεγάλων επενδύσεων.

Τεχνητή Νοημοσύνη και καινοτομία

Αναφερόμενος στην τεχνητή νοημοσύνη, ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε ιδιαίτερη μνεία στην εκδήλωση για το Greek AI Accelerator με ομιλητή τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Τόνισε ότι δίνεται μεγάλη έμφαση στην AI, στη σύνδεση της εφαρμοσμένης έρευνας με την πραγματική οικονομία και στην επιστροφή νέων επιστημόνων από το εξωτερικό.

Ειδική αναφορά έκανε στη μεγάλη επένδυση της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία για τη δημιουργία AI GIGA Factory, η οποία θα φέρει 1.500 νέες θέσεις εργασίας και θα εντάξει την περιοχή στις στρατηγικές υποδομές της χώρας.

Προανήγγειλε επίσης ότι μέσα στο 2026 θα προκηρυχθεί ξεχωριστό καθεστώς ύψους 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε συνδυασμό με την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο υπουργός σημείωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί εργαλείο ενίσχυσης της παραγωγικότητας, αλλά εγείρει και ηθικά διλήμματα. Γι’ αυτό, όπως είπε, μία από τις προτάσεις στη Συνταγματική Αναθεώρηση θα πρέπει να είναι ότι «η ΑΙ θα μείνει για πάντα ένα αντικείμενο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος και όχι το αντίστροφο».

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε ακόμη στην πλήρη λειτουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, η οποία σύντομα θα δώσει απτά αποτελέσματα για τους πολίτες, καθώς και στη στρατηγική συμφωνία στα Ναυπηγεία Ελευσίνας μεταξύ ΟΝΕΧ και της κορεάτικης Sung Shin Rolling Stock Technology για την κατασκευή τροχαίου υλικού.

Τέλος, για τις δημοσκοπήσεις δήλωσε ότι «τα αποτελέσματα των εκλογών θα είναι αρκετά διαφορετικά από αυτά που βλέπουμε σήμερα», τονίζοντας ότι η ΝΔ αποτελεί «τον πολιτικό κομό της σταθερότητας, της προοπτικής και της υπευθυνότητας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:07 ΝΟΠ: Σημαντικές διακρίσεις για 4 κολυμβητές
13:07 Πάτρα: Ποιες περιοχές θα μείνουν χωρίς νερό την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου – Για πόσες ώρες θα στερέψουν οι βρύσες
13:05 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Φεβρουαρίου
13:01 Αιχμές Πολάκη για Τσίπρα και Στρατινάκη με φόντο την υπόθεση Παναγόπουλου – Εσωκομματικοί κραδασμοί στον ΣΥΡΙΖΑ
13:00 Αχαΐα: Στο μικροσκόπιο η ασφάλεια στην εργασία – Ελλιπής ενημέρωση και αλλαγές στις άδειες επιχειρήσεων στο επίκεντρο
12:54 Δανία: Χάος από τις χιονοπτώσεις, ακυρωθήκαν πτήσεις και έκλεισαν σχολεία
12:48 Ιαπωνία: Ο Τραμπ στηρίζει την Σανάε Τακαΐτσι για τις εκλογές
12:47 Παραίτηση Στρατινάκη από την Ανεξάρτητη Αρχή για την Αγορά – Εξελίξεις και για δημοσιογράφο της ΕΡΤ στην υπόθεση Παναγόπουλου
12:44 «Η Γέννηση ενός Φασίστα» στο Θέατρο Επίκεντρο+: Το έργο του Νίκου Κούνδουρου έρχεται στην Πάτρα στις 14 Φεβρουαρίου
12:39 Ηλεία: Προβλήματα υδροδότησης μετά τη σφοδρή κακοκαιρία – Έως και πέντε ημέρες για αποκατάσταση του αγωγού
12:37 Κύθνος: Το νησί με τις …104 παραλίες
12:35 Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών
12:29 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Διήμερο γεμάτο εκδηλώσεις πριν την κορύφωση – Παρελάσεις, συναυλίες και δράσεις σε όλη την πόλη
12:27 Πακιστάν: Μεγάλη έκρηξη στο Ισλαμαμπάντ, νεκροί και τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ
12:25 Κουτσούμπας από Πειραιά: «Η ανθρώπινη ζωή πάνω από τα κέρδη» – Μηνύματα για ασφάλεια στην εργασία και διεθνή αλληλεγγύη
12:22 Απάτες με SMS σε έξαρση: Ψεύτικα μηνύματα από ΑΑΔΕ, ΕΛΤΑ και «πρόστιμα» παγιδεύουν πολίτες
12:18 Πάτρα: Ο Κώστας Σβόλης στην ενημέρωση του Μ. Γραφάκου για τα απορρίμματα
12:16 Ιόνια Οδός: Σε εξέλιξη έργα παράκαμψης μετά την κατολίσθηση στη Συκούλα – Αβέβαιο το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:15 Κυβερνοκατασκοπεία σε 37 χώρες, ανάμεσα τους και η Ελλάδα
12:09 Το FBI ανακοίνωσε αμοιβή για τον εντοπισμό μητέρας διάσημης δημοσιογράφου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ