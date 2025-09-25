Θεοδωρικάκος: «Ο νόμος είναι νόμος» – Πρόστιμα σε σούπερ μάρκετ, νέοι έλεγχοι και εθνική Αρχή για τον καταναλωτή

Αυστηρό μήνυμα προς τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ έστειλε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ανακοινώνοντας πρόστιμα για παραβάσεις, δεσμεύσεις για μειώσεις τιμών και τη δημιουργία νέας ανεξάρτητης Αρχής για την προστασία του καταναλωτή.

25 Σεπ. 2025 12:52
Pelop News

«Ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στα «Παραπολιτικά 90,1», με αφορμή τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε δύο αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Όπως εξήγησε, στη μία περίπτωση διαπιστώθηκε παραβίαση σε 32 κωδικούς προϊόντων για το πλαφόν στο ποσοστό κέρδους, ενώ στη δεύτερη περίπτωση παραβιάστηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας με παραπλανητικές εκπτώσεις σε 36 κωδικούς.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε πως «όποια αλυσίδα θεωρεί ότι αδικήθηκε, μπορεί να προσφύγει στα δικαστήρια», τονίζοντας ότι η ΔΙΜΕΑ συνεχίζει εντατικούς ελέγχους για την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο πρόβλημα της ακρίβειας, υπογραμμίζοντας ότι οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ και η βιομηχανία τροφίμων έχουν δεσμευθεί να μειώσουν άμεσα τις τιμές σε 1.000 κωδικούς προϊόντων. «Δεν έχουμε πρόβλημα με τα κέρδη των επιχειρήσεων. Αλλά ας κερδίζουν λιγότερα, για να διευκολύνουν τους πολίτες που δυσκολεύονται περισσότερο», σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο κόστος στέγης, το οποίο χαρακτήρισε «το σοβαρότερο και πιο οξύ πρόβλημα ακρίβειας για τα νοικοκυριά», επισημαίνοντας ότι τα ενοίκια έχουν σχεδόν διπλασιαστεί την τελευταία εξαετία.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε επίσης τη σύσταση της νέας Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς. Η νέα Αρχή, που θα ενισχυθεί με 300 ελεγκτές και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, θα λειτουργεί ανεξάρτητα από την εκάστοτε κυβέρνηση και αναμένεται να ξεκινήσει το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Τέλος, αναφερόμενος στις λαϊκές αγορές, τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας αγορών μόνο για παραγωγούς, ώστε «το προϊόν να φτάνει από το χωράφι κατευθείαν στο ράφι, χωρίς μεσάζοντες», σημειώνοντας ότι σχετική πρόβλεψη θα περιληφθεί στο νέο νομοσχέδιο.
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/09/2025
