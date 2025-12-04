Θεόδωρος Λουλούδης: «Η Πάτρα γίνεται κέντρο επιχειρηματικού διαλόγου» – 5 και 6 Δεκεμβρίου η ΓΣ της ΚΕΕΕ

Το Επιμελητήριο Αχαΐας φιλοξενεί τη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) στις 5–6 Δεκεμβρίου

Θεόδωρος Λουλούδης: «Η Πάτρα γίνεται κέντρο επιχειρηματικού διαλόγου» - 5 και 6 Δεκεμβρίου η ΓΣ της ΚΕΕΕ
04 Δεκ. 2025 12:50
Pelop News

Η καρδιά της ελληνικής επιχειρηματικότητας θα χτυπά στην Πάτρα το διήμερο 5–6 Δεκεμβρίου, καθώς η πόλη και το Επιμελητήριο Αχαΐας θα φιλοξενήσουν τη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) – μια κορυφαία θεσμική διαδικασία και σημείο αναφοράς για τον επιχειρηματικό και αναπτυξιακό διάλογο σε εθνικό επίπεδο.

Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθούν στον πολυχώρο W στο Ρίο, με την επίσημη έναρξη να κηρύσσεται το απόγευμα της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου και να συνεχίζονται έως το μεσημέρι του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου. Στην Πάτρα θα βρεθούν εκπρόσωποι από 59 Επιμελητήρια της χώρας, καθώς και κορυφαίοι παράγοντες της κυβέρνησης, της πολιτικής σκηνής και της επιχειρηματικής κοινότητας.

Η επιλογή του Επιμελητηρίου Αχαΐας ως διοργανωτή της Γενικής Συνέλευσης συνιστά μια σαφή ψήφο εμπιστοσύνης προς τον θεσμό και τη δράση του. Παράλληλα, αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την ανάδειξη της δυναμικής της Αχαΐας, της επιχειρηματικής ζωής και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής.

Δήλωση Προέδρου Επιμελητηρίου Αχαΐας, Θεόδωρου Λουλούδη

Θεόδωρος Λουλούδης: «Η Πάτρα γίνεται κέντρο επιχειρηματικού διαλόγου» - 5 και 6 Δεκεμβρίου η ΓΣ της ΚΕΕΕ«Με τη Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ στην Πάτρα, η πόλη μας γίνεται για δύο ημέρες κέντρο επιχειρηματικού διαλόγου και στρατηγικού σχεδιασμού. Η Δυτική Ελλάδα διαθέτει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας, όμως απαιτείται στοχευμένο σχέδιο, πολιτική βούληση και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Ως Επιμελητήριο Αχαΐας, δίνουμε έμφαση στις υποδομές, στις μεταφορές, στην ενέργεια, στη διασύνδεση των επιχειρήσεων με την καινοτομία και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας. Η περιφέρεια μπορεί και πρέπει να εξελιχθεί σε μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης, παραγωγής και ευκαιριών για τη νέα γενιά.

Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να καταθέτουμε συγκεκριμένες προτάσεις, να συντονίζουμε τις τοπικές δυνάμεις και να απαιτούμε μετρήσιμα αποτελέσματα. Η Πάτρα και η Αχαΐα αξίζουν ένα ειδικό αναπτυξιακό πλάνο που θα μετατρέψει τις δυνατότητες σε πραγματικότητα».

Το Επιμελητήριο Αχαΐας υποδέχεται με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ και προχωρά με συνέπεια στην προετοιμασία μίας διοργάνωσης που θα αναδείξει την Πάτρα ως κόμβο συνεργασίας, επιχειρηματικότητας και βιώσιμης προοπτικής για το μέλλον».

 

Θεόδωρος Λουλούδης: «Η Πάτρα γίνεται κέντρο επιχειρηματικού διαλόγου» - 5 και 6 Δεκεμβρίου η ΓΣ της ΚΕΕΕ

Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος Ιωάννης Βουτσινάς

 

Θεόδωρος Λουλούδης: «Η Πάτρα γίνεται κέντρο επιχειρηματικού διαλόγου» - 5 και 6 Δεκεμβρίου η ΓΣ της ΚΕΕΕ Θεόδωρος Λουλούδης: «Η Πάτρα γίνεται κέντρο επιχειρηματικού διαλόγου» - 5 και 6 Δεκεμβρίου η ΓΣ της ΚΕΕΕ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:00 Νοσοκομεία Πάτρας: Ικανοποιημένο το Υπουργείο από την αξιολόγηση ασθενών αλλά η καθημερινότητα άλλα δείχνει
13:57 Παρουσίαση της «Ίσαλου γραμμής» της Νικολέττας Κατσιδήμα-Λάγιου στο Mosaic Hub
13:51 Πάτρα: Δρόμος Θυσίας για τους 84 εκτελεσμένους – 82 χρόνια από το Μπλόκο στα Προσφυγικά
13:48 «Αποτυχημένο reunion παλιών συντρόφων»: Τα πυρά Μαρινάκη για την «Ιθάκη» Τσίπρα και το βλέμμα της κυβέρνησης σε ανάπτυξη και περιφέρεια
13:46 Χρήστος Ντεντόπουλος: Ξέσπασμα από την Κάτω Αχαΐα για την «μάχη επιβίωσης» των αγροτών ΒΙΝΤΕΟ
13:42 Αμετακίνητοι οι αγρότες: Κλειστή η Εγνατία στην Κομοτηνή, μπλόκο στον Προμαχώνα – Κινητοποιήσεις από Θράκη έως Πάτρα
13:37 Κακοκαιρία «Byron»: Πλημμύρες, κατολισθήσεις, 112 και κλειστά σχολεία – Σε αυξημένο συναγερμό όλη η χώρα
13:28 Year in Search 2025: Τα πρόσωπα που αναζήτησαν περισσότερο οι Έλληνες χρήστες της Google
13:24 Τροχαίο στη Λούτσα: Νέο ΒΙΝΤΕΟ-ντοκουμέντο δείχνει τρίτο όχημα που παραβιάζει STOP
13:18 Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν έχω ευθύνη για τις παράτυπες αιτήσεις, υποστηρίζει ο Μπουνάκης
13:13 112 και στη Λακωνία: Μήνυμα στους κατοίκους του Ευρώτα για περιορισμό μετακινήσεων λόγω έντονης κακοκαιρίας
13:03 «Προσποιήθηκα ότι δεν είμαι καλά»: Πώς γλίτωσε ο 47χρονος κτηνίατρος από τους 4 απαγωγείς στην Κυπαρισσία ΒΙΝΤΕΟ
13:00 Πάτρα: Αλλάζουν στέγη τα Διοικητικά Δικαστήρια
12:58 Ελεύθερη για διέλευση η νέα Πατρών – Πύργου: Ορόσημο για τη Δυτική Ελλάδα ΦΩΤΟ
12:50 Θεόδωρος Λουλούδης: «Η Πάτρα γίνεται κέντρο επιχειρηματικού διαλόγου» – 5 και 6 Δεκεμβρίου η ΓΣ της ΚΕΕΕ
12:50 Αγραφα: Το θαύμα της φύσης, τι να δείτε
12:45 Ο απόλυτος οδηγός για τη μεταφορά ελαιολάδου στο εξωτερικό
12:44 112 στην Ανατολική Μάνη: «Περιορίστε τις μετακινήσεις» λόγω έντονων βροχών και κατολισθήσεων
12:43 Νέο βραβείο για την Ελ. Αντωνίου
12:37 Στην εντατική ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ – «Δείξε λίγο συμπόνοια»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ