Θεόδωρος Λουλούδης στο OLYMPIA FORUM VI: Η καινοτομία δεν αρκεί χωρίς υποδομές και ανταγωνιστικό κόστος

Κατά τις τοποθετήσεις του, ο κ. Λουλούδης ανέδειξε τον ρόλο του Επιμελητηρίου Αχαΐας ως γέφυρα μεταξύ της δημόσιας διοίκησης, των θεσμικών φορέων και της επιχειρηματικότητας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη σύνδεσης της καινοτομίας με τις τοπικές ανάγκες και την πραγματική οικονομία.

08 Οκτ. 2025 14:56
Pelop News

Στο OLYMPIA FORUM VI, που πραγματοποιείται στην Αρχαία Ολυμπία, συμμετείχε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Θεόδωρος Λουλούδης, σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση με θέμα «Περιφερειακή Καινοτομία: Επιχειρηματικότητα & Startups».

Στο πάνελ συμμετείχαν οι: Δημήτρης Σκάλκος (Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας), Θεόδωρος Σκυλακάκης (Βουλευτής Επικρατείας, ΝΔ), Φώτιος Δαμούλος (Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αργολίδας) και Κωνσταντίνος Λεβέντης (Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ηλείας) ενώ τη συζήτηση συντόνισε η Διευθύντρια Ερευνών της diaNEOsis Φαίη Μακαντάση.

Κατά τις τοποθετήσεις του, ο κ. Λουλούδης ανέδειξε τον ρόλο του Επιμελητηρίου Αχαΐας ως γέφυρα μεταξύ της δημόσιας διοίκησης, των θεσμικών φορέων και της επιχειρηματικότητας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη σύνδεσης της καινοτομίας με τις τοπικές ανάγκες και την πραγματική οικονομία.

«Η Πάτρα διαθέτει πολλά ζωντανά οικοσυστήματα καινοτομίας», σημείωσε, «όμως σε μεγάλο βαθμό οι ερευνητικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στη Δυτική Ελλάδα δεν έχουν ακόμα απόλυτα συνδεθεί με την τοπική οικονομία. Το Πανεπιστήμιο Πατρών μπορεί και πρέπει να παίξει πιο ισχυρό ρόλο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της περιοχής».

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου επεσήμανε την αντίφαση που χαρακτηρίζει τη Δυτική Ελλάδα:
«Διαθέτουμε ένα ζωντανό οικοσύστημα καινοτομίας, όμως οι οικονομικοί δείκτες –όπως η συμμετοχή του τοπικού ΑΕΠ στο εθνικό– παραμένουν χαμηλοί. Αν οι δομές καινοτομίας είχαν αποδώσει πραγματικά προς όφελος της τοπικής οικονομίας, τα αποτελέσματα θα ήταν διαφορετικά».

Αναφερόμενος στις προτεραιότητες του Επιμελητηρίου, ο κ. Λουλούδης υπογράμμισε ότι στόχος είναι να ενισχυθεί ο συμβουλευτικός ρόλος του φορέα, ώστε να επιταχυνθεί η επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις:
«Τα προβλήματα λύνονται με αργό ρυθμό. Αν όμως τα αρμόδια υπουργεία σκύψουν με προσοχή πάνω στα ζητήματα και οι ερευνητικοί οργανισμοί κινηθούν με πιο πρακτικό προσανατολισμό, τότε θα δούμε ουσιαστική πρόοδο».

Τόνισε επίσης τη σημασία των υποδομών και του περιβάλλοντος λειτουργίας για την ενίσχυση της καινοτομίας:
«Δεν μπορούμε να ζητάμε από μια επιχείρηση να επενδύσει στην Τεχνητή Νοημοσύνη, όταν δεν έχει αεροδρόμιο για να εξάγει, τρένο για να μεταφέρει φθηνά τα προϊόντα της ή πληρώνει υπέρογκες τιμές ενέργειας. Αν δεν αντιμετωπιστούν αυτά τα θεμελιώδη ζητήματα, οι επιδοτήσεις και τα προγράμματα δεν αρκούν για να αλλάξουν την εικόνα».

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας σημείωσε:
«Η Δυτική Ελλάδα θα μπορούσε να είναι πρότυπο περιφερειακής καινοτομίας, αλλά σήμερα είμαστε μόνο εν μέρει. Παράγουμε ταλέντα και επιχειρήσεις, κυρίως χάρη στο Πανεπιστήμιο, όμως δεν έχουμε ακόμα καταφέρει να αφήσουμε ισχυρό αποτύπωμα».

