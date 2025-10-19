Θεοφανία Παπαθωμά: «Η μεγαλύτερη ευλογία είναι τα παιδιά μου»

Η Θεοφανία Παπαθωμά εκτός από επιτυχημένη ηθοποιός είναι και μία στοργική μητέρα. Όπως παραδέχτηκε ήθελα να αποκτήσει παιδιά από μικρή ηλικία και τα θεωρεί ως τη μεγαλύτερη ευλογία της ζωής της.

Η καταξιωμένη καλλιτέχνιδα ήταν καλεσμένη το πρωί της Κυριακής (19.10.2025) στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και μίλησε για όλη στη Σίσσυ Χρηστίδου. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η Θεοφανία Παπαθωμά αναφέρθηκε και στα παιδικά της χρόνια, αποκαλύπτοντας ότι πατέρας της ήταν ιδιαίτερα αυστηρός μαζί της.

«Τα παιδιά μαθαίνουν να λένε ψέματα από εμάς. Δεν χρειάζεται να λες ψέματα στα παιδιά. Πρέπει να λες πάντα την αλήθεια, με έναν τρόπο που να μην τα πληγώσει. Τέτοια μικροψέματα που λέμε εμείς οι μαμάδες συνέχεια, δεν υπάρχει κανένας λόγος», ανέφερε αρχικά.

Μιλώντας για τα δικά της παιδικά χρόνια η Θεοφανία Παπαθωμά παραδέχτηκε: «Δεν μπορούσα να δεχθώ το “όχι” και τους περιορισμούς που μου έβαζαν οι γονείς μου, κυρίως ο πατέρας μου που ήταν πολύ αυστηρός. Είχαμε αυτή την κόντρα και έκανα τις επαναστάσεις μου σε αυτή την ηλικία. Και η υποκριτική ήταν μία επανάσταση, γιατί σπούδαζα νομική και πλήρωνε 4 χρόνια ο μπαμπάς μου για να γίνω δικηγόρος και έφυγα στην Αθήνα και σπούδασα υποκριτική. Τώρα είναι ευχαριστημένοι νομίζω».

Παράλληλα μίλησε για το γεγονός ότι έγινε μητέρα, υπογραμμίζοντας ότι τα παιδιά της είναι η μεγαλύτερη ευλογία της ζωής της.

«Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι ο εαυτός μας. Η μεγαλύτερη ευλογία είναι τα παιδιά μου. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς αυτά. Από μικρή ηλικία ήταν επιθυμία μου (σ.σ. να γίνω μητέρα). Μαθαίνεις να εξαφανίζεται το εγώ σου, σιγά σιγά σε εγκαταλείπει όταν γίνεσαι μαμά. Τα παιδιά μας αγαπάνε περισσότερο απ’ ό,τι εμείς…», δήλωσε.

«Οι γονείς δεν πρέπει να έχουμε εγωισμό απέναντι στα παιδιά μας. Πρέπει να τα ακούμε με αγάπη και κατανόηση, δεν πρέπει να τα κοντράρεις γιατί έχουν τις δυσκολίες τους. Τα φέρνουμε σε έναν κόσμο δύσκολο. Πρέπει να τα βοηθάμε να προσαρμόζονται. Πρέπει να είμαστε ήρεμοι και να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας όμορφα. Αυτό δεν το κατακτάς από τη μία στιγμή στην άλλη», πρόσθεσε η Θεοφανία Παπαθωμά.

«Δεν έχω κάνει αδιανόητες δηλώσεις ούτε ξέσπασα ποτέ. Είπα πράγματα γνωστά σε όλους. Δεν ήταν προκλητικά. Αν θέλει κάποιος να προκληθεί το κάνει πολύ εύκολα και νομίζει έτσι ότι πουλάει σε μία εκπομπή. Αλλά δεν θέλουμε αρνητικά, να ζήσουμε όμορφα και θετικά. Πιστεύω ότι δεν πουλάει ο αρνητισμός», απάντησε η γνωστή ηθοποιός σε ερώτηση του Νίκου Συρίγου αν έχει μετανιώσει για δηλώσεις που στο παρελθόν έχουν προκαλέσει αντιδράσεις.

