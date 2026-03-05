Θεωρίες κατασκοπίας μετά τον θάνατο Χαμενεΐ: Από μικροτσίπ σε εμφυτεύματα μέχρι χάκινγκ καμερών στην Τεχεράνη

Ο θάνατος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, κατά τη διάρκεια συντονισμένων αεροπορικών επιθέσεων που αποδίδονται στο Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 28 Φεβρουαρίου 2026, προκάλεσε ισχυρούς γεωπολιτικούς κραδασμούς στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, άνοιξε και έναν κύκλο σεναρίων σχετικά με το πώς οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών ενδέχεται να είχαν παρακολουθήσει έναν από τους πιο αυστηρά φυλασσόμενους ηγέτες στον κόσμο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ υποστήριξαν ότι η στρατιωτική επιχείρηση κρίθηκε αναγκαία, καθώς το Ιράν φερόταν να βρίσκεται κοντά στην ανάπτυξη πυρηνικού όπλου – έναν ισχυρισμό που η Τεχεράνη απορρίπτει κατηγορηματικά. Με τη σύγκρουση να κλιμακώνεται σε ευρύτερη περιφερειακή κρίση, στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν πλήθος θεωριών για τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να έχει επιτευχθεί η παρακολούθηση του Ιρανού ηγέτη.

Σενάρια για συσκευές παρακολούθησης σε εμφυτεύματα

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά σενάρια που διακινείται στο διαδίκτυο υποστηρίζει ότι η Μοσάντ κατάφερε να τοποθετήσει μικροσκοπικές συσκευές παρακολούθησης σε οδοντιατρικά εμφυτεύματα. Σύμφωνα με αναρτήσεις χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μυστικοί πράκτορες φέρονται να εμφανίζονταν ως γιατροί ή οδοντίατροι και να τοποθετούσαν τέτοιες συσκευές σε ηγετικά στελέχη του ιρανικού καθεστώτος.

Άλλοι ισχυρίζονται ότι μικροτσίπ θα μπορούσαν να είχαν τοποθετηθεί κατά τη διάρκεια ιατρικών εξετάσεων από γαστρεντερολόγους. Ωστόσο, ειδικοί επισημαίνουν ότι η ύπαρξη τέτοιων συσκευών στο ανθρώπινο σώμα για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να εντοπιστούν θεωρείται εξαιρετικά απίθανη. Μέχρι στιγμής, καμία από αυτές τις εκδοχές δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Υποψίες για διείσδυση στους Φρουρούς της Επανάστασης

Ένα δεύτερο σενάριο αφορά πιθανή διείσδυση της Μοσάντ στο Σώμα των Ισλαμικών Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), έναν από τους πιο ισχυρούς στρατιωτικούς θεσμούς του Ιράν. Ορισμένες αναρτήσεις υποστηρίζουν ότι ο Εσμαΐλ Κάνι, διοικητής της Δύναμης Κουντς, θα μπορούσε να λειτουργούσε ως πληροφοριοδότης για ισραηλινές ή αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Οι αναφορές αυτές βασίζονται στο γεγονός ότι ο Κάνι βρισκόταν κοντά στον Χαμενεΐ πριν από την επίθεση και επέζησε. Παράλληλα, διακινήθηκαν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι ενδέχεται να τέθηκε υπό κράτηση στο Ιράν με υποψίες διαρροής πληροφοριών. Ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία.

Παρακολούθηση μέσω καμερών και ψηφιακών δεδομένων

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, ένα πιο ρεαλιστικό σενάριο αφορά κυβερνοεπιθέσεις σε υποδομές παρακολούθησης της Τεχεράνης. Οι ισραηλινές υπηρεσίες φέρονται να είχαν αποκτήσει πρόσβαση στο δίκτυο καμερών κυκλοφορίας της πόλης, συλλέγοντας δεδομένα για τις μετακινήσεις ανώτερων αξιωματούχων.

Τα δεδομένα αυτά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μεταφέρονταν σε διακομιστές στο Ισραήλ, όπου αναλύονταν μέσω αλγορίθμων για τη δημιουργία ενός «προτύπου ζωής» των στόχων: διευθύνσεις κατοικίας, ώρες μετακίνησης και επίπεδα προστασίας.

Χάκινγκ εφαρμογής προσευχής

Άλλες αναφορές κάνουν λόγο για κυβερνοεπίθεση στην δημοφιλή εφαρμογή προσευχής BadeSaba, η οποία χρησιμοποιείται από εκατομμύρια πολίτες στο Ιράν. Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, η εφαρμογή φέρεται να παραβιάστηκε και να χρησιμοποιήθηκε για τη διασπορά μηνυμάτων που καλούσαν στρατιωτικούς να αποστατήσουν από το καθεστώς.

Το Reuters ανέφερε ότι πράγματι σημειώθηκαν κυβερνοεπιθέσεις σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης και ψηφιακές πλατφόρμες, μεταξύ των οποίων τα IRNA, ISNA, Tabnak και Asr-e Iran, όπου εμφανίστηκαν μηνύματα που αποδίδονταν στο Ισραήλ.

Το σενάριο με το δαχτυλίδι

Μία ακόμη θεωρία υποστηρίζει ότι συσκευή εντοπισμού θα μπορούσε να είχε τοποθετηθεί στο προσωπικό δαχτυλίδι του Χαμενεΐ, επιτρέποντας την παρακολούθηση των κινήσεών του. Και αυτή η εκδοχή κυκλοφορεί κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει παρουσιαστεί κάποιο στοιχείο που να την επιβεβαιώνει.

Παρά τη μεγάλη διάδοση αυτών των σεναρίων, καμία από τις θεωρίες δεν έχει επιβεβαιωθεί από επίσημες πηγές. Ωστόσο, το γεγονός ότι τέτοιες εκδοχές κερδίζουν έδαφος δείχνει το μέγεθος της αβεβαιότητας αλλά και το βάθος της αντιπαράθεσης που έχει ανοίξει μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

