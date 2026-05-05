Θερινό ωράριο στα πρατήρια καυσίμων στην Αχαΐα – Πώς αλλάζει η λειτουργία

Σε εφαρμογή τίθεται το θερινό ωράριο λειτουργίας για τα πρατήρια υγρών καυσίμων στην Αχαΐα, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επισκεπτών κατά την περίοδο αυξημένης κινητικότητας.

Η απόφαση προβλέπει συγκεκριμένες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των πρατηρίων, ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια καυσίμων καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και τις ώρες αιχμής της θερινής περιόδου.

Το νέο ωράριο λειτουργίας

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό:

Τα πρατήρια θα λειτουργούν εκ περιτροπής τις Κυριακές, τις επίσημες αργίες και τις εορτές.

Το ωράριο διημέρευσης ορίζεται από τις 06:00 το πρωί έως τις 22:30 το βράδυ.

Παράλληλα, ορισμένα πρατήρια θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση, καλύπτοντας τις ανάγκες κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τα πρατήρια που βρίσκονται σε μεγάλους οδικούς άξονες, όπως η Ιόνια Οδός, τα οποία μπορούν να λειτουργούν χωρίς χρονικούς περιορισμούς, εξυπηρετώντας τη συνεχή ροή οχημάτων.

Στόχος η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση

Η εφαρμογή του συστήματος διημέρευσης και διανυκτέρευσης αποσκοπεί στην αποφυγή ελλείψεων και στη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς καυσίμων. Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έλεγχοι στα πρατήρια, με στόχο τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας και την προστασία των καταναλωτών.

Το νέο ωράριο έρχεται να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες μετακίνησης που καταγράφονται κάθε καλοκαίρι, εξασφαλίζοντας ότι οι οδηγοί θα έχουν πρόσβαση σε καύσιμα σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



