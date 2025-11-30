Θεσσαλία: Τεταμένη η ατμόσφαιρα στα αγροτικά μπλόκα, κομμένη στα δύο η χώρα!

Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Θεσσαλία από τα αγροτικά μπλόκα που στήθηκαν νωρίτερα, με εκτεταμένα επεισόδια, χρήση χημικών από την ΕΛ.ΑΣ. και πλήρη αποκλεισμό κεντρικών οδικών δικτύων, συμπεριλαμβανομένου του ΠΑΘΕ και του Ε65.

Από τις 14:00 η κυκλοφορία στην εθνική οδό Αθηνών–Θεσσαλονίκης έχει διακοπεί και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Νίκαιας Λάρισας.

Αφού προηγουμένως συγκεντρώθηκαν στην παλαιά εθνική οδό, κοντά στον κόμβο της Νίκαιας, οι αγρότες κινήθηκαν πεζή προς τον αυτοκινητόδρομο, όπου τους ανέκοψαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Ακολούθησε ένταση με συμπλοκές σώμα με σώμα, χρήση χημικών και κρότου-λάμψης.

Στη συνέχεια, αγρότες έσπασαν το κιγκλίδωμα στο πλάι του δρόμου, πέρασαν με τρακτέρ στον αυτοκινητόδρομο και μπλόκαραν την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα.

Νωρίτερα, επεισόδια είχαν σημειωθεί και στον κόμβο Πλατυκάμπου, όπου αγρότες σήκωσαν περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. στα χέρια, επιχειρώντας να σπάσουν τον αστυνομικό φραγμό, ενώ άλλες δυνάμεις των αγροτών είχαν κινηθεί προς τον Ε-65, αποκλείοντας επίσης τον κόμβο.

Στον κόμβο της Νίκαιας, οι διαδηλωτές πέρασαν τελικά στην εθνική μέσω παράδρομου, συνεχίζοντας πεζή, και στη συνέχεια ανέβηκαν με τα τρακτέρ στο οδόστρωμα, στήνοντας το κεντρικό μπλόκο τους.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στη Νίκαια, ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Σιδερόπουλοςέχασε τις αισθήσεις του, πιθανότατα λόγω της εκτεταμένης χρήσης χημικών, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λάρισας για ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μέχρι στιγμής έχουν γίνει τρεις συλλήψεις:

Δύο στον Πλατύκαμπο, εκ των οποίων ο ένας κατηγορείται για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αντίσταση, ενώ ο δεύτερος για φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Μία σύλληψη στον κόμβο Νίκαιας για σωματικές βλάβες, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και αντίσταση.

Από τα επεισόδια τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν επίσης στο νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες.

Ο δήμαρχος Τυρνάβου, κ. Στέλιος Τσικριτσής, προέβη σε δήλωση καταγγέλλοντας τα περιστατικά: «Καταγγέλlουμε την ακραία καταστολή από τις αστυνομικές δυνάμεις σε ηλικιωμένα άτομα. Προπηλακίστηκαν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Είχαμε τραυματισμούς και εγκαυματίες. Δεν μας κρατάει τίποτα».

Παρόμοια εικόνα επικράτησε και στην Καρδίτσα, όπου αγρότες από περιοχές όπως οι Σοφάδες, οι Σελλάνες και το Προάστιο, υπό την καθοδήγηση της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Καρδίτσας, έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και ανέβηκαν με εκατοντάδες τρακτέρ στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), στήνοντας μαζικά μπλόκα.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Κώστας Τζέλλας, δήλωσε σχετικά, θεωρώντας υπεύθυνη την κυβέρνηση: «Οργανωμένα δίνουμε αγώνα επιβίωσης ενάντια, όχι μόνο στην απληρωσιά, αλλά και ενάντια στο τεράστιο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές που αγοράζουν τα προϊόντα μας οι εμποροβιομήχανοι, τις ανύπαρκτες υποδομές».

