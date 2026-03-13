Θεσσαλονίκη: 10χρονος κατέρρευσε σε πισίνα μετά την προπόνηση – Τον επανέφεραν με ΚΑΡΠΑ και απινιδωτή

Στιγμές έντονης αγωνίας εκτυλίχθηκαν σε κολυμβητήριο της Θεσσαλονίκης, όταν 10χρονο αγόρι έχασε τις αισθήσεις του λίγο μετά το τέλος της προπόνησής του. Η άμεση κινητοποίηση των παριστάμενων, με ΚΑΡΠΑ και χρήση απινιδωτή, αποδείχθηκε καθοριστική μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Θεσσαλονίκη: 10χρονος κατέρρευσε σε πισίνα μετά την προπόνηση – Τον επανέφεραν με ΚΑΡΠΑ και απινιδωτή
13 Μαρ. 2026 12:39
Pelop News

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όταν 10χρονο παιδί έχασε τις αισθήσεις του σε κολυμβητήριο, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της προπόνησής του, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση σε όσους βρίσκονταν στον χώρο. Το παιδί βρισκόταν σε μικρή πισίνα εκμάθησης κολύμβησης, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία και δυσκολεύτηκε να αναπνεύσει.

Η αντίδραση ήταν άμεση. Σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο προπονητής Ζαχαρίας Αλεξανδρής, ξεκίνησε αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ενώ χρησιμοποιήθηκε και απινιδωτής, με αποτέλεσμα να σταθεροποιηθεί το παιδί πριν από την άφιξη του ΕΚΑΒ. Όπως είπε, το αγόρι επανήλθε αναπνευστικά και υπήρχε συνεχής επικοινωνία με τους γονείς του.

Από τα δημοσιευμένα στοιχεία προκύπτει ότι το περιστατικό συνδέεται με το συμβάν στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο, όπου διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ εφάρμοσαν άμεσα πρωτόκολλο εξειδικευμένης υποστήριξης ζωής σε 10χρονο παιδί που υπέστη καρδιακό επεισόδιο. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση, το παιδί επανήλθε και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.

Το 10χρονο αγόρι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, αντιμετωπίζει κινητικές δυσκολίες και η άθληση στην πισίνα έχει ιδιαίτερη σημασία για την κατάστασή του, κάτι που κάνει ακόμη πιο φορτισμένη την αγωνία για την πορεία της υγείας του.

Η υπόθεση ανέδειξε ξανά τη σημασία της άμεσης επέμβασης σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές, αλλά και της ύπαρξης εκπαιδευμένου προσωπικού και εξοπλισμού πρώτης ανταπόκρισης σε αθλητικούς χώρους. Αυτό είναι εύλογο συμπέρασμα από το γεγονός ότι η ΚΑΡΠΑ και ο απινιδωτής χρησιμοποιήθηκαν άμεσα πριν από την παραλαβή του παιδιού από το ΕΚΑΒ.

