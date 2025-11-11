Θεσσαλονίκη: 21χρονος υπάλληλος συνελήφθη επειδή βιντεοσκοπούσε παράνομα πελάτισσα στην τουαλέτα

Ένα περιστατικό που προκαλεί αποτροπιασμό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου 21χρονος υπάλληλος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές με την κατηγορία της παράνομης βιντεοσκόπησης πελάτισσας εντός τουαλέτας επιχείρησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, ο νεαρός εργαζόμενος εντοπίστηκε από την 68χρονη παθούσα, η οποία τον αντιλήφθηκε την ώρα που επιχειρούσε να την καταγράψει με κινητό τηλέφωνο. Η γυναίκα ενημέρωσε αμέσως τις αρχές, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του δράστη.

Ο 21χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και παράνομη βιντεοσκόπηση.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



