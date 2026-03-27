Θεσσαλονίκη: 23χρνος παγίδευε ανήλικες – Τους έδινε αλκοόλ και ναρκωτικά και τις κακοποιούσε σεξουαλικά

Από μια καταγγελία σε βάρος 23χρονου ξεκίνησε η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, η οποία αποκάλυψε μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση με ανήλικα θύματα. Ο νεαρός άνδρας κατηγορείται ότι προσέγγιζε κορίτσια ανήλικης ηλικίας, τους έδινε αλκοόλ ή ναρκωτικές ουσίες και στη συνέχεια προχωρούσε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος τους.

Σε βάρος του 23χρονου, που σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης κατάγεται από το Αφγανιστάν, σχηματίστηκε δικογραφία για αδικήματα που αφορούν γενετήσιες πράξεις, αλλά και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς και της νομοθεσίας για την προστασία των ανηλίκων από αλκοόλ και προϊόντα καπνού.

Κατά την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα φερόμενα περιστατικά αφορούν το προηγούμενο έτος, μέσα στο 2025. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 23χρονος φέρεται να προσέγγισε τρία κορίτσια ηλικίας 13 και 14 ετών, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, προσφέροντάς τους είτε ποτά είτε ουσίες. Κατά το κατηγορητήριο, μετά από αυτή την προσέγγιση προχωρούσε σε σεξουαλικές πράξεις σε βάρος τους.

Η υπόθεση δεν περιορίζεται μόνο στα ανήλικα κορίτσια. Από την έρευνα των αστυνομικών φέρεται να προέκυψε και η εμπλοκή του ίδιου προσώπου σε διάθεση ναρκωτικών ουσιών σε τρία ανήλικα αγόρια, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται έπειτα από καταγγελία ανήλικου ατόμου από την παρέα των φερόμενων ως θυμάτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., στις αρχές Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του 23χρονου κατά την οποία εντοπίστηκαν ναρκωτικά και συγκεκριμένα δισκία και MDMA.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



