Θεσσαλονίκη: 23χρνος παγίδευε ανήλικες – Τους έδινε αλκοόλ και ναρκωτικά και τις κακοποιούσε σεξουαλικά

Σοβαρή υπόθεση με θύματα ανήλικα παιδιά ερευνούν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη, μετά τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος 23χρονου για γενετήσιες πράξεις, διακίνηση ουσιών και παραβίαση της νομοθεσίας προστασίας ανηλίκων. Η έρευνα ξεκίνησε από καταγγελία και άνοιξε ένα βαρύ πλέγμα κατηγοριών.

27 Μαρ. 2026 11:43
Από μια καταγγελία σε βάρος 23χρονου ξεκίνησε η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, η οποία αποκάλυψε μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση με ανήλικα θύματα. Ο νεαρός άνδρας κατηγορείται ότι προσέγγιζε κορίτσια ανήλικης ηλικίας, τους έδινε αλκοόλ ή ναρκωτικές ουσίες και στη συνέχεια προχωρούσε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος τους.

Σε βάρος του 23χρονου, που σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης κατάγεται από το Αφγανιστάν, σχηματίστηκε δικογραφία για αδικήματα που αφορούν γενετήσιες πράξεις, αλλά και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς και της νομοθεσίας για την προστασία των ανηλίκων από αλκοόλ και προϊόντα καπνού.

Κατά την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα φερόμενα περιστατικά αφορούν το προηγούμενο έτος, μέσα στο 2025. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 23χρονος φέρεται να προσέγγισε τρία κορίτσια ηλικίας 13 και 14 ετών, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, προσφέροντάς τους είτε ποτά είτε ουσίες. Κατά το κατηγορητήριο, μετά από αυτή την προσέγγιση προχωρούσε σε σεξουαλικές πράξεις σε βάρος τους.

Η υπόθεση δεν περιορίζεται μόνο στα ανήλικα κορίτσια. Από την έρευνα των αστυνομικών φέρεται να προέκυψε και η εμπλοκή του ίδιου προσώπου σε διάθεση ναρκωτικών ουσιών σε τρία ανήλικα αγόρια, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται έπειτα από καταγγελία ανήλικου ατόμου από την παρέα των φερόμενων ως θυμάτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., στις αρχές Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του 23χρονου κατά την οποία εντοπίστηκαν ναρκωτικά και συγκεκριμένα δισκία και MDMA.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:25 Η ένσταση που αλλάζει τις ισορροπίες και βάζει φωτιά στα play outs
12:17 Αντιπολεμικό μήνυμα στην καρδιά της Πάτρας: Γιγαντοπανό με στίχους του Ρίτσου στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης ΦΩΤΟ
12:14 Φρουροί της Επανάστασης: «Τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά»
12:07 Πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο της Αθήνας
12:02 Αγριεύει ο καιρός: Βροχές, καταιγίδες και ανοιχτό σενάριο για «μετεωρολογική βόμβα»
12:00 «Ομοσπονδία» κουλοχέρηδων: Η Πάτρα είχε ηγετική θέση με τον 55χρονο Πατρινό
11:54 Δυσοίωνες προβλέψεις για τη λήξη του πολέμου, οι Ιρανοί μπορούν να συνεχίσουν επί εβδομάδες
11:49 Στην Αρεόπολη ο Δημήτρης Κατσαρός για την επέτειο της 17ης Μαρτίου 1821
11:48 Βρούτσης: «Στήριξη του αθλητισμού με μετρήσιμο αποτέλεσμα»
11:43 Θεσσαλονίκη: 23χρνος παγίδευε ανήλικες – Τους έδινε αλκοόλ και ναρκωτικά και τις κακοποιούσε σεξουαλικά
11:41 Το Ισραήλ βομβάρδισε την κεντρικότερη εγκατάσταση παράγωγης πυραύλων
11:34 Πάτρα: Κάλεσμα της Νέας Αριστεράς Αχαΐας για αντιπολεμική συγκέντρωση το Σάββατο στην πλατεία Γεωργίου
11:33 Μαθητές του Πρότυπου Λυκείου Πατρών έκαναν εκπαιδευτικό ταξίδι στη Λιθουανία ΦΩΤΟ
11:31 Στη Λιβύη ο Γεραπετρίτης: Συναντά τον Χαφτάρ στη Βεγγάζη και ανοίγει κύκλο επαφών και στην Τρίπολη
11:29 Πάτρα: Στο τραπέζι οι εθισμοί των εφήβων – Κάπνισμα, ουσίες και εξάρτηση από την οθόνη, εκδήλωση της Κοινο_Τοπίας
11:24 Ανησυχία στο Περιστέρι για άνδρα που παρενοχλεί γυναίκες μέρα μεσημέρι – Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛΑΣ
11:21 Που θα δείτε τον κρίσιμο αγώνα Παναθηναϊκός-Μονακό
11:18 Σφοδρό τροχαίο στην εθνική Πύργου – Κυπαρισσίας: Αυτοκίνητο κόπηκε στα δύο, διασωληνωμένος 30χρονος ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
11:08 Θρίλερ με το 10 μηνών βρέφος από την Ηλεία: Bαριά τραύματα, σύλληψη της μητέρας και νέα ερωτήματα
11:07 Ινδία: Κορυφώνεται η κρίση των καύσιμων, σπρωξιές και ξύλο στα βενζινάδικα ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
