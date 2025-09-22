Θεσσαλονίκη: 29χρονη συνελήφθη για εγκατάλειψη τριών ανήλικων παιδιών στο σπίτι

Στη σύλληψη μιας 29χρονης μητέρας προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη, καθώς άφησε ξημερώματα τα τρία ανήλικα παιδιά της μόνα στο σπίτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία ειδοποιήθηκε από τον εν διαστάσει σύζυγο της γυναίκας. Τα παιδιά, ηλικίας από δύο έως οκτώ ετών, βρέθηκαν χωρίς επίβλεψη, γεγονός που οδήγησε στη σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος της για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

Η 29χρονη αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

