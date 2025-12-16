Θεσσαλονίκη: 55χρονη βίαζε τον γιο της οικιακής βοηθού της

Η Ελληνική Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, ερευνά μια σοκαριστική υπόθεση, με 55χρονη σήμερα γυναίκα να κατηγορείται ότι βίαζε για χρόνια τον ανήλικο γιο της οικιακής της βοηθού.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έφτασε στην Ελληνική Αστυνομία, η 55χρονη βίαζε τον γιο της οικιακής της βοηθού από όταν εκείνος ήταν 9 ετών. Κατά τη σχετική καταγγελία, ο εφιάλτης για το αγόρι κράτησε για 9 ολόκληρα χρόνια, μέχρι και τον περασμένο Μάιο.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος 55χρονης ημεδαπής για τα αδικήματα του βιασμού και κατάχρησης ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση.

Προηγήθηκε καταγγελία, αρχικά στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας, σύμφωνα με την οποία η ανωτέρω διέπραττε γενετήσιες πράξεις σε βάρος 18χρονου (σήμερα) ημεδαπού, από την ηλικία των 9 ετών έως και το Μάιο του 2025, εκμεταλλευόμενη την απουσία της μητέρας του η οποία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός και διέμενε μαζί με το γιο της στην οικία της 55χρονης σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

