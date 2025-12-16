Θεσσαλονίκη: 55χρονη βίαζε τον γιο της οικιακής βοηθού της

Η 55χρονη κατηγορείται, ότι βίαζε τον γιο της οικιακής βοηθού της, για ολόκληρα εννέα χρόνια.

Θεσσαλονίκη: 55χρονη βίαζε τον γιο της οικιακής βοηθού της
16 Δεκ. 2025 9:48
Pelop News

Η Ελληνική Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη,  ερευνά  μια σοκαριστική υπόθεση, με 55χρονη σήμερα γυναίκα να κατηγορείται ότι βίαζε για χρόνια τον ανήλικο γιο της οικιακής της βοηθού.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έφτασε στην Ελληνική Αστυνομία, η 55χρονη βίαζε τον γιο της οικιακής της βοηθού από όταν εκείνος ήταν 9 ετών. Κατά τη σχετική καταγγελία, ο εφιάλτης για το αγόρι κράτησε για 9 ολόκληρα χρόνια, μέχρι και τον περασμένο Μάιο.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος 55χρονης ημεδαπής για τα αδικήματα του βιασμού και κατάχρησης ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση.

Προηγήθηκε καταγγελία, αρχικά στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας, σύμφωνα με την οποία η ανωτέρω διέπραττε γενετήσιες πράξεις σε βάρος 18χρονου (σήμερα) ημεδαπού, από την ηλικία των 9 ετών έως και το Μάιο του 2025, εκμεταλλευόμενη την απουσία της μητέρας του η οποία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός και διέμενε μαζί με το γιο της στην οικία της 55χρονης σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:17 Δυτική Ελλάδα: Εντατικοί έλεγχοι για το κράνος – 20 παραβάσεις σε μία εβδομάδα
11:14 Η Μοσάντ ζητά ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας σε όλες τις εβραϊκές γιορτές
11:12 Εκτός ελέγχου η κατάσταση σε ΕΠΑΛ της Γλυφάδας: Ομάδες νεαρών βάζουν φωτιές και προκαλούν καταστροφές ΒΙΝΤΕΟ
11:07 Η ΝΕΠ ανακοίνωσε τη Γιαπωνέζα Φούκα Νισιγιάμα
11:00 Σοκ στην Πάτρα από το θάνατο του Νίκου Παπακώστα: Φινάλε δίχως encore
10:58 Καρυστιανού: Δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με προηγούμενα πολιτικά κόμματα
10:58 Φωτεινή Τσαλίκογλου: «Η σιωπή – προφύλαξη είναι μια μεγάλη αυταπάτη»
10:56 Μακελειό στο Σιδνεϋ: Ξύπνησε από το κώμα και ανακρίνεται ο 24χρονος δράστης
10:53 Τσιάρας: «Καλούμε τους αγρότες να έρθουν να συζητήσουμε για την επίλυση του θέματος»
10:51 Ο Ηλείος βουλευτής Μιχάλης Κατρίνης για τη σύλληψη του 16χρονου γιου του μετά από καταδίωξη
10:48 Που θα δείτε τις μάχες Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα
10:42 Σάμος: Απεγκλωβίστηκαν 28 μετανάστες – Συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοούμενα άτομα
10:42 Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει πρόγραμμα για την στεγαστική κρίση
10:40 Χρηστίδης: Η ΑΑΔΕ δεν είναι η Αρχή που θα έπρεπε να έχει εντοπίσει τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες»;
10:38 Ταχύτερη εκδίκαση ανακοπών για πλειστηριασμούς
10:35 Ο Ρουβίκωνας με πορεία στο σπίτι της Κεραμέως, η απάντηση της υπουργού ΦΩΤΟ
10:30 Τσίπρας: «Γι’ αυτό επέλεξα την Πάτρα πρώτο σταθμό της περιοδείας μου»
10:28 Δείτε ποια γνωστή παρουσιάστρια χώρισε λίγο πριν τον γάμο της
10:23 Ακύρωση τουρκολιβυκού μνημονίου: Πώς θα αντιδράσει η Τουρκία, πώς θα επηρεάσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις
10:20 Ζαλίζουν τα νούμερα της περιουσίας του Ελον Μάσκ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ