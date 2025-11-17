Θεσσαλονίκη: 80χρονος ανατίναξε το σπίτι του γιου του – «Ήταν περιουσία που φτιάξαμε με ιδρώτα»

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου, σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, όταν ηλικιωμένος άνδρας, χρησιμοποιώντας μηχανισμό εμπρησμού, ανατίναξε το σπίτι του ίδιου του γιου του. Η αιτία φαίνεται να ήταν χρόνιες οικογενειακές διαφορές, που οδήγησαν σε μια πράξη οργής με καταστροφικά αποτελέσματα.

Ο 80χρονος κατηγορούμενος, που οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο, ομολόγησε την πράξη του, δηλώνοντας πως ήταν πληγωμένος από τη στάση των παιδιών του.

«Ήταν περιουσία που φτιάξαμε με τη γυναίκα μου, με ιδρώτα. Πληγώθηκα πολύ», ανέφερε στην απολογία του, αναφερόμενος στο σπίτι που κατέστρεψε με τα ίδια του τα χέρια.

Ο γιος του κατέθεσε ότι ο πατέρας του επιχειρούσε να ελέγχει την οικογένεια και βρισκόταν σε κατάσταση απόγνωσης, ενώ αποκάλυψε πως δεν είναι η πρώτη φορά που στρέφεται εναντίον τους: πριν από έναν μήνα είχε καταγγελθεί ξανά για εμπρησμό από το άλλο του παιδί.

Η νύφη του, καταθέτοντας στο δικαστήριο, περιέγραψε τη στιγμή της φωτιάς: «Μας πήραν τηλέφωνο και μας είπαν ότι καίγεται το σπίτι. Όταν επιστρέψαμε, ήταν σαν να είχε πέσει βόμβα», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η ίδια και ο σύζυγός της έλειπαν τη στιγμή της έκρηξης.

Από την ακροαματική διαδικασία δεν προέκυψαν κληρονομικές διαφορές ως κίνητρο, ωστόσο οι οικογενειακές εντάσεις φαίνεται να είχαν χρονικό βάθος.

Το δικαστήριο έκρινε τον 80χρονο ένοχο για εμπρησμό εκ προθέσεως και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, επιβάλλοντάς του ποινή τεσσάρων ετών και τριών μηνών φυλάκισης. Η ποινή δεν ανεστάλη ούτε μετατράπηκε, ενώ αποφασίστηκε η έφεση να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, γεγονός που σημαίνει ότι ο ηλικιωμένος θα οδηγηθεί στη φυλακή.

