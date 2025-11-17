Θεσσαλονίκη: 80χρονος ανατίναξε το σπίτι του γιου του – «Ήταν περιουσία που φτιάξαμε με ιδρώτα»

Απίστευτο οικογενειακό δράμα στη Θεσσαλονίκη, όπου 80χρονος άνδρας προκάλεσε έκρηξη στο σπίτι του γιου του, βάζοντας φωτιά και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε τέσσερα χρόνια και τρεις μήνες φυλάκιση, χωρίς αναστολή.

Θεσσαλονίκη: 80χρονος ανατίναξε το σπίτι του γιου του - «Ήταν περιουσία που φτιάξαμε με ιδρώτα»
17 Νοέ. 2025 12:29
Pelop News

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου, σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, όταν ηλικιωμένος άνδρας, χρησιμοποιώντας μηχανισμό εμπρησμού, ανατίναξε το σπίτι του ίδιου του γιου του. Η αιτία φαίνεται να ήταν χρόνιες οικογενειακές διαφορές, που οδήγησαν σε μια πράξη οργής με καταστροφικά αποτελέσματα.

Ο 80χρονος κατηγορούμενος, που οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο, ομολόγησε την πράξη του, δηλώνοντας πως ήταν πληγωμένος από τη στάση των παιδιών του.

«Ήταν περιουσία που φτιάξαμε με τη γυναίκα μου, με ιδρώτα. Πληγώθηκα πολύ», ανέφερε στην απολογία του, αναφερόμενος στο σπίτι που κατέστρεψε με τα ίδια του τα χέρια.

Ο γιος του κατέθεσε ότι ο πατέρας του επιχειρούσε να ελέγχει την οικογένεια και βρισκόταν σε κατάσταση απόγνωσης, ενώ αποκάλυψε πως δεν είναι η πρώτη φορά που στρέφεται εναντίον τους: πριν από έναν μήνα είχε καταγγελθεί ξανά για εμπρησμό από το άλλο του παιδί.

Η νύφη του, καταθέτοντας στο δικαστήριο, περιέγραψε τη στιγμή της φωτιάς: «Μας πήραν τηλέφωνο και μας είπαν ότι καίγεται το σπίτι. Όταν επιστρέψαμε, ήταν σαν να είχε πέσει βόμβα», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η ίδια και ο σύζυγός της έλειπαν τη στιγμή της έκρηξης.

Από την ακροαματική διαδικασία δεν προέκυψαν κληρονομικές διαφορές ως κίνητρο, ωστόσο οι οικογενειακές εντάσεις φαίνεται να είχαν χρονικό βάθος.

Το δικαστήριο έκρινε τον 80χρονο ένοχο για εμπρησμό εκ προθέσεως και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, επιβάλλοντάς του ποινή τεσσάρων ετών και τριών μηνών φυλάκισης. Η ποινή δεν ανεστάλη ούτε μετατράπηκε, ενώ αποφασίστηκε η έφεση να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, γεγονός που σημαίνει ότι ο ηλικιωμένος θα οδηγηθεί στη φυλακή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:09 Η Πάτρα στο τιμόνι της κρουαζιέρας – Συνέδριο για τη νέα εποχή του θαλάσσιου τουρισμού στη Δυτική Ελλάδα
13:04 Γηροκομείο της φρίκης στην Κυψέλη: Ελλείψεις ακόμη και σε σαπούνια και πάνες – Εργαζόμενοι μιλούν για εγκατάλειψη
13:00 Υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο: Γραφειοκρατία, ΣτΕ και τοπικές αντιδράσεις – Οι «εξετάσεις» της Πολιτείας
12:59 Πάτρα: «Έπνιξε» κάδο με γυαλιά και μπάζα στα Βραχνέικα και πλήρωσε το τίμημα – Πρόστιμο σε επαγγελματία από τον Δήμο ΦΩΤΟ
12:52 ΝΟΠ :Με πυρετό έπαιξε ο Σέρβος
12:51 Αγρίνιο: Σύλληψη άνδρα με καταδικαστική απόφαση για διακεκριμένη κλοπή
12:49 Κομισιόν: Σταθερή ανάπτυξη 2,1% για την Ελλάδα το 2025 – Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009 η ανεργία
12:45 Πάτρα: Τέσσερις συλλήψεις σε λίγες ώρες για ναρκωτικά και οπλοκατοχή
12:42 «Ένα λουλούδι για τη μνήμη»: Πλήθος στο Πολυτεχνείο 52 χρόνια μετά – Αυστηρά μέτρα στο κέντρο της Αθήνας
12:38 Νέα εποχή για το Πολεμικό Ναυτικό – Η Ελλάδα αποκτά 4η φρεγάτα Belharra με βαλλιστικούς πυραύλους
12:29 Θεσσαλονίκη: 80χρονος ανατίναξε το σπίτι του γιου του – «Ήταν περιουσία που φτιάξαμε με ιδρώτα»
12:26 Πάτρα: 15χρονος οδηγούσε κλεμμένο αυτοκίνητο – 13χρονος συνοδηγός, σύλληψη και για τη μητέρα
12:21 Αγρίνιο: 17χρονη λιποθύμησε από αλκοόλ – Συνελήφθη καταστηματάρχης
12:16 Νέο κύμα κακοκαιρίας «χτυπά» τη Δυτική Ελλάδα – 48 ώρες με βροχές και καταιγίδες, έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ
12:07 Δήμας: Σε 20 ημέρες παραδίδεται η Πατρών–Πύργου – Παρών στα εγκαίνια ο Μητσοτάκης ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:00 Δυο ενστάσεις και προσωρινό μπλόκο στην ανακατασκευή του κολυμβητηρίου της Αγυιάς
12:00 Πάτρα: Ακόμα περιμένουν το… τοιχίο αντιστήριξης στο Γηροκομειό – «Φυλακισμένοι» στα σπίτια τους
12:00 Πάτρα: Σε κρίσιμη καμπή η υπόθεση των 12 συμβασιούχων της ΔΕΥΑΠ
11:53 Ιστορική η «τεσσάρα» που δέχθηκε η Παναχαϊκή
11:50 «Το μυστικό της ευτυχίας»: Μια βραδιά για γονείς και παιδιά από τη «Διέξοδο» Αιγίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ