Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός γυναίκας μέσα στο σπίτι της – Χτύπησε τη σύζυγό του μπροστά σε τρία ανήλικα

Λίγο μετά τις 08:00 το πρωί, κάτοικοι γειτονιάς στο κέντρο της Θεσσαλονίκη ειδοποίησαν την αστυνομία, καθώς άκουσαν έντονες φωνές και αναστάτωση από διαμέρισμα πολυκατοικίας.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη άνδρα για ενδοοικογενειακή βία. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο κατηγορούμενος φέρεται να επιτέθηκε και να χτύπησε τη σύζυγό του μέσα στην οικία τους, μπροστά στα τρία ανήλικα ανίψια του.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, φέροντας μώλωπες στο κεφάλι και στο σώμα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο συλληφθείς φέρεται να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, ενώ είχε καταδικαστεί σε πολυετή ποινή φυλάκισης και υποχρεωνόταν να δίνει το «παρών» σε αστυνομικό τμήμα.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη δικαστική οδό, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα γύρω από το περιστατικό.

