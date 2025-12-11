Θεσσαλονίκη: Αγρότες μοίρασαν προϊόντα σε πολίτες για να ζητήσουν συγγνώμη για την ταλαιπωρία

Τρόφιμα στους διερχόμενους οδηγούς από τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, στο ύψος του αγροτικού μπλόκου στα «Πράσινα Φανάρια», στην ανατολική Θεσσαλονίκη, μοίρασαν το απόγευμα της Πέμπτης παραγωγοί από τις λαϊκές αγορές.

Με αυτόν τον τρόπο, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του παραγωγικού σωματείου παραγωγών λαϊκών αγορών, Ανέστης Καρυπίδης, θέλησαν να εκφράσουν την υποστήριξή τους στους αγρότες που εξακολουθούν να βρίσκονται στα μπλόκα, αλλά και να ζητήσουν συγγνώμη από τους πολίτες για την ταλαιπωρία που προκαλούν οι κινητοποιήσεις.

«Οι πωλητές λαϊκών αγορών ήρθαμε να δώσουμε δωρεάν μια σακούλα με τα προϊόντα μας στον κόσμο, ως μια συγγνώμη και από συναδελφικότητα. Σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε να φάμε ελληνικά ποιοτικά προϊόντα και θα τρώμε μόνο εισαγόμενα», δήλωσε. Παράλληλα, ο κ. Καρυπίδης αναφέρθηκε και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί – πωλητές στις λαϊκές αγορές.

Η δράση ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα, σε συνεννόηση με την Τροχαία που ρυθμίζει την κυκλοφορία, και οι παραγωγοί σκοπεύουν να μοιράσουν στους οδηγούς περίπου έναν τόνο προϊόντων, όπως πατάτες, μαρούλια, κρεμμύδια και άλλα. Οι παραγωγοί σταμάτησαν ακόμη και λεωφορεία για να μοιράσουν λαχανικά σε επιβάτες.

