Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε η δίκη της 77χρονης μετά τον θάνατο του 82χρονου συζύγου της

Αναβολή για αύριο πήρε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης η δίκη της 77χρονης, η οποία είχε συλληφθεί μετά τον θάνατο του 82χρονου συζύγου της.

Η ηλικιωμένη αντιμετωπίζει κατηγορία για παραβίαση των περιοριστικών όρων που της είχαν επιβληθεί, σύμφωνα με τους οποίους δεν έπρεπε να πλησιάζει τον σύζυγό της, έπειτα από καταγγελία που είχε προηγηθεί για ενδοοικογενειακή βία.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και σε δεύτερο επίπεδο, καθώς η εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης έχει διατάξει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι συνθήκες γύρω από τον θάνατο του 82χρονου.

Καθοριστικής σημασίας για την πορεία της έρευνας θεωρείται και το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, από το οποίο αναμένονται απαντήσεις για τα ακριβή αίτια θανάτου του ηλικιωμένου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



