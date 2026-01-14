Θεσσαλονίκη: Αναβολή στη δίκη γιατρού και φυσικοθεραπευτή που κατηγορούνται για θανάτους ασθενών με σκλήρυνση

Σε νέα αναβολή, τη δεύτερη κατά σειρά, οδηγήθηκε η δίκη με κατηγορούμενους έναν φυσιοθεραπευτή κι έναν γιατρό οι οποίοι διώκονται για τους θανάτους ασθενών που έπασχαν από σκλήρυνση κατά πλάκας- συνήθως στο τελικό στάδιο, ή άλλες νευρολογικές παθήσεις, και πείστηκαν να διακόψουν την ακολουθούμενη συμβατική φαρμακευτική αγωγή, εφαρμόζοντας μια δήθεν αποτελεσματική θεραπεία με υποτιθέμενα πεπτίδια και βλαστοκύτταρα.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκαν να δικαστούν οι δύο κατηγορούμενοι, αποφάσισε την αναβολή της δίκης για δικονομικούς λόγους. Ειδικότερα, οι δικαστές έκριναν ότι δεν κλητεύθηκε νομίμως ο κατηγορούμενος γιατρός, 75 ετών, με καταγωγή από την Γερμανία, κι ότι δεν μεταφράστηκαν στην μητρική του γλώσσα τόσο το παραπεμπτικό βούλευμα όσο και ουσιώδη έγγραφα της δικογραφίας ώστε να του επιδοθούν. Είχε προηγηθεί για τους λόγους αυτούς, αίτημα των υπερασπιστών του για αναβολή ή διακοπή της δίκης.

Σε αντίθεση με τον 75χρονο Γερμανό γιατρό που εκπροσωπήθηκε από τους δικηγόρους του, ο 69χρονος συγκατηγορούμενός του φυσιοθεραπευτής εμφανίστηκε κανονικά στο ακροατήριο (είχε αφεθεί ελεύθερος μετά την απολογία του στην ανακρίτρια με περιοριστικούς όρους).

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση είχε δει το φως της δημοσιότητας τον Ιανουάριο του 2023, ύστερα από έρευνα της Δίωξης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Θεσσαλονίκης, με τα δύο εμπλεκόμενα πρόσωπα να διώκονται για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συρροή και με παράλειψη (τετελεσμένη και σε απόπειρα), απάτη κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, κατά συρροή, και (κατά περίπτωση) για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, κατ’ επάγγελμα.

Η δικογραφία περιλαμβάνει 18 θύματα (πανελλαδικά), ενώ το κέρδος που φαίνεται να αποκόμισαν την χρονική περίοδο από το 2007 έως το 2020, ξεπερνάει το 1 εκατ. ευρώ. Κατά την ίδια δικογραφία, ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας τελικού σταδίου και άλλες νευρολογικής φύσεως παθήσεις φαίνεται πως πείστηκαν να υποβληθούν σε μία δήθεν πρωτοποριακή θεραπεία διακόπτοντας τις φαρμακευτικές αγωγές που ακολουθούσαν μέχρι τότε, με αποτέλεσμα να επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας τους και σε κάποιους να επέλθει ο θάνατος.

Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα δεν δίσταζαν, σύμφωνα με τη δικογραφία, να κάνουν επίκληση σε διάσημα πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό και αθλητικό χώρο – ανάμεσα στους οποίους ο πατέρας του διεθνούς Ισπανού τενίστα Ράφαελ Ναδάλ – που ακολούθησαν την «πρωτοποριακή» θεραπεία με βλαστοκύτταρα προερχόμενα δήθεν από… άλογα ή ακόμη από πλακούντα εγκύων. Από την έρευνα των διωκτικών αρχών προέκυψε ότι χορηγούσαν ενέσεις που ήταν φιαλίδια με αμινοξέα ενώ οι υποτιθέμενες ενέσεις βλαστοκυττάρων φαίνεται πως ήταν αμπούλες γλυκόζης με νερό.

Ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα των παθόντων και των συγγενικών τους προσώπων τα φιαλίδια χρεώνονταν από 200 έως 300 ευρώ, το καθένα, ενώ οι ενέσεις με τα δήθεν βλαστοκύτταρα κόστιζαν από 10.000 έως 25.000 ευρώ, ανά δόση, σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



