Θεσσαλονίκη: Έκλεψε κουκούλα από σταθμευμένο αυτοκίνητο αλλά τον βρήκαν με GPS

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης, ενώ ο 64χρονος συνελήφθη μία ημέρα αργότερα, όταν ο ιδιοκτήτης του οχήματος, μαζί με αστυνομικούς, ακολούθησαν το σήμα που εξέπεμπε η κουκούλα μέσω του συστήματος παρακολούθησης και έφτασαν στη μάντρα του κατηγορουμένου

04 Νοέ. 2025 16:56
Pelop News

Με τη «γίδα στην πλάτη» πιάστηκε ένας επιχειρηματίας στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έκλεψε κουκούλα από σταθμευμένο αυτοκίνητο, χωρίς να υπολογίσει ότι θα εντοπιζόταν από το σύστημα GPS που έφερε το κλοπιμαίο.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης, ενώ ο 64χρονος συνελήφθη μία ημέρα αργότερα, όταν ο ιδιοκτήτης του οχήματος, μαζί με αστυνομικούς, ακολούθησαν το σήμα που εξέπεμπε η κουκούλα μέσω του συστήματος παρακολούθησης και έφτασαν στη μάντρα του κατηγορουμένου. Εκεί διαπίστωσαν ότι πράγματι ήταν εκείνος που την είχε αφαιρέσει, καθώς την είχε χρησιμοποιήσει ως σκέπαστρο για τα σκυλιά του.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος διατηρεί καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο με την αυτόφωρη διαδικασία.

Σύμφωνα με την κατάθεση του θύματος, είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του λίγες ημέρες νωρίτερα κοντά στην οικία του και ενημερώθηκε για την κλοπή μέσω ειδοποίησης που έλαβε από την εφαρμογή GPS στο κινητό του, τα ξημερώματα της Πέμπτης.

«Εκείνη τη στιγμή κοιμόμουν. Όταν διαπίστωσα πως πράγματι κάποιος είχε κλέψει την κουκούλα, κάλεσα την αστυνομία. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας πήγαμε με τους αστυνομικούς στη μάντρα, αλλά δεν καταφέραμε να μπούμε μέσα. Ξαναπήγαμε την επόμενη ημέρα και τότε τον συνέλαβαν», κατέθεσε ο μάρτυρας.

«Τη βρήκα στα σκουπίδια, δεν έχω ανάγκη να κλέψω»
Από τη μεριά του, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε στην απολογία του πως πράγματι πήρε την κουκούλα, ωστόσο ισχυρίστηκε ότι δεν την αφαίρεσε από το σταθμευμένο όχημα, αλλά την βρήκε δίπλα σε κάδους απορριμμάτων, όπου – όπως είπε – οι κάτοικοι συνηθίζουν να αφήνουν ογκώδη και άλλα αντικείμενα που δεν χρειάζονται.

Ο επιχειρηματίας υποστήριξε ότι δεν είχε κανέναν λόγο να προχωρήσει σε κλοπή. «Δε θα γινόμουν ρεζίλι να κλέψω μια κουκούλα από αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο έξω από το σπίτι μου. Την βρήκα κοντά στα σκουπίδια, όπως και δύο καρέκλες που υπήρχαν εκεί, και αμέσως μετά έφυγα για να ταΐσω τα ζώα μου. Όταν ήρθε η αστυνομία, τους είπα την αλήθεια, ότι την βρήκα στα σκουπίδια», ισχυρίστηκε, χωρίς όμως να πείσει το δικαστήριο, το οποίο προχώρησε σε καταδικαστική απόφαση.

Στον 64χρονο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης έξι μηνών, η οποία μετατράπηκε προς δέκα ευρώ ημερησίως, καθώς δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αναστολής. Επιπλέον, του επιβλήθηκε και χρηματική ποινή ύψους 500 ευρώ.
16:56 Θεσσαλονίκη: Έκλεψε κουκούλα από σταθμευμένο αυτοκίνητο αλλά τον βρήκαν με GPS
