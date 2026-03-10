Θεσσαλονίκη: Έκρυβαν 9 μετανάστες σε πατάρι κουρείου – Τέσσερις συλλήψεις

Υπόθεση προώθησης παράτυπων μεταναστών αποκάλυψε επιχείρηση της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη, με τις αρχές να εντοπίζουν εννέα άτομα χωρίς έγγραφα σε πατάρι καταστήματος και να προχωρούν σε τέσσερις συλλήψεις.

Θεσσαλονίκη: Έκρυβαν 9 μετανάστες σε πατάρι κουρείου – Τέσσερις συλλήψεις
10 Μαρ. 2026 12:58
Pelop News

Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση προώθησης παράτυπων μεταναστών και παροχής καταλύματος, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αλλοδαπών.

Οι συλληφθέντες είναι αλλοδαποί ηλικίας 18, 23, 26 και 27 ετών – τρεις άνδρες και μία γυναίκα – σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου, το οποίο διενεργεί και την προανάκριση.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Σύμφωνα με την αστυνομία, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών.

Το βράδυ της Δευτέρας (9 Μαρτίου), αστυνομικοί εντόπισαν σε πατάρι καταστήματος – κουρείου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης εννέα αλλοδαπούς, οι οποίοι δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα για νόμιμη παραμονή στη χώρα.

Ο ρόλος των συλληφθέντων

Μέσα στο κατάστημα εντοπίστηκε και συνελήφθη ένας 18χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει τη φύλαξη των ατόμων.

Ακολούθησαν έρευνες, κατά τις οποίες συνελήφθησαν επίσης ο 26χρονος υπεύθυνος του καταστήματος καθώς και η 27χρονη ιδιοκτήτρια της επιχείρησης.

Από την έρευνα των αρχών προέκυψε ότι οι παράτυποι μετανάστες είχαν παραληφθεί τις μεσημβρινές ώρες της ίδιας ημέρας από περιοχή του Έβρου και μεταφέρθηκαν στο κατάστημα με όχημα τύπου van από τον 23χρονο.

Ο τελευταίος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ορεστιάδας και οδηγήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία.

Οι τέσσερις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:44 Μπακογιάννη κατά Τσίπρα και Σαμαρά: «Το rebranding πήγε χαμένο» – «Το γινάτι βγάζει μάτι»
13:44 Πετρέλαιο: Στο «κόκκινο» η αγορά λόγω Μέσης Ανατολής – Περικοπές 6% στην παγκόσμια παραγωγή
13:40 Η Καλαμάτα δείχνει τον δρόμο στην Παναχαϊκή και σε άλλους
13:35 Ρέντη: Χτύπημα της Δίωξης Ναρκωτικών – 13,5 κιλά ηρωίνης σε παράπηγμα, δύο συλλήψεις ΒΙΝΤΕΟ
13:27 Χρυσοχοΐδης: «Ζούμε σε περιβάλλον πολέμου» – Επαγρύπνηση για τρομοκρατικά χτυπήματα στην Ευρώπη
13:19 Κάλεσμα του Ρουβίκωνα για οργάνωση στην Πάτρα – Μοίρασαν φυλλάδια – Εκδήλωση το Σάββατο
13:18 Μητσοτάκης από Παρίσι: «Ώρα για διάλογο στην Ελλάδα για την πυρηνική ενέργεια» – Τι είπε για μικρούς αντιδραστήρες
13:14 Παναχαϊκή: Υπάρχει ελπίδα, αλλά χρειάζεται και χρήμα
13:14 Άρης Μουγκοπέτρος: «Μπορεί να μου πήραν πολλά, αλλά δεν μπόρεσαν να μου πάρουν αυτό που είμαι»
13:13 Αυστραλία: Δάκρυα και μπλόκο στο λεωφορείο των Ιρανών ποδοσφαιριστριών – Διαδηλωτές φώναζαν «σώστε τα κορίτσια»
13:06 Γύθειο: Το ορμητήριο της Μάνης
13:03 Voucher 750 ευρώ της ΔΥΠΑ: «Έπεσε» η πλατφόρμα με το άνοιγμα των αιτήσεων
13:00 Δικαστικός Χάρτης έναν χρόνο μετά: Μείωση χρόνου αποφάσεων στα χαρτιά – Οι δικηγόροι βλέπουν επιβράδυνση
12:58 Θεσσαλονίκη: Έκρυβαν 9 μετανάστες σε πατάρι κουρείου – Τέσσερις συλλήψεις
12:55 ΕΛΣΤΑΤ: Νέα άνοδος του πληθωρισμού, ανατιμήσεις στα τρόφιμα
12:54 Αλεξόπουλος για Καλογριά: «Παραμένει δημόσιο κτήμα η έκταση των 35 στρεμμάτων»
12:50 Μαθητές του 3ου ΓΕΛ Πύργου στο Πανεπιστήμιο La Sapienza της Ρώμης – Παρουσίασαν εργασίες για τον Καβάφη ΦΩΤΟ
12:49 Δείτε ποιος γνωστός πατρινός παρουσιαστής ετοιμάζεται να παντρευτεί
12:49 Τι έγινε στη συνάντηση Κώστα Πελετίδη-ΝΕΠ για το νέο κολυμβητήριο
12:45 Πέτρος Ψωμάς: «Άδεια δημοτικά κτίρια και άστεγα μουσεία στην Πάτρα» – Βολές κατά της δημοτικής αρχής
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ