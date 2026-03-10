Θεσσαλονίκη: Έκρυβαν 9 μετανάστες σε πατάρι κουρείου – Τέσσερις συλλήψεις

Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση προώθησης παράτυπων μεταναστών και παροχής καταλύματος, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αλλοδαπών.

Οι συλληφθέντες είναι αλλοδαποί ηλικίας 18, 23, 26 και 27 ετών – τρεις άνδρες και μία γυναίκα – σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου, το οποίο διενεργεί και την προανάκριση.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Σύμφωνα με την αστυνομία, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών.

Το βράδυ της Δευτέρας (9 Μαρτίου), αστυνομικοί εντόπισαν σε πατάρι καταστήματος – κουρείου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης εννέα αλλοδαπούς, οι οποίοι δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα για νόμιμη παραμονή στη χώρα.

Ο ρόλος των συλληφθέντων

Μέσα στο κατάστημα εντοπίστηκε και συνελήφθη ένας 18χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει τη φύλαξη των ατόμων.

Ακολούθησαν έρευνες, κατά τις οποίες συνελήφθησαν επίσης ο 26χρονος υπεύθυνος του καταστήματος καθώς και η 27χρονη ιδιοκτήτρια της επιχείρησης.

Από την έρευνα των αρχών προέκυψε ότι οι παράτυποι μετανάστες είχαν παραληφθεί τις μεσημβρινές ώρες της ίδιας ημέρας από περιοχή του Έβρου και μεταφέρθηκαν στο κατάστημα με όχημα τύπου van από τον 23χρονο.

Ο τελευταίος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ορεστιάδας και οδηγήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία.

Οι τέσσερις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

