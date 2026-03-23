Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο 35χρονος bodybuilder για διακίνηση αναβολικών

Εγγύηση 5.000 ευρώ και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα – Εμπλέκονται και συγγενικά του πρόσωπα

23 Μαρ. 2026 15:50
Pelop News

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 35χρονος αθλητής bodybuilding και influencer που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενος για προμήθεια και διακίνηση παράνομων αναβολικών σκευασμάτων και μη εγκεκριμένων συμπληρωμάτων διατροφής.

Μετά την απολογία του ενώπιον του 2ου τακτικού ανακριτή, αποφασίστηκε – με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα – να του επιβληθούν οι όροι της τακτικής εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγγύησης ύψους 5.000 ευρώ.

Περιοριστικοί όροι και σε συγγενείς

Οι δύο πρώτοι περιοριστικοί όροι (εμφάνιση σε Α.Τ. και απαγόρευση εξόδου) επιβλήθηκαν και στην 31χρονη αδελφή του, καθώς και στον 61χρονο πατέρα τους, οι οποίοι συνελήφθησαν για την ίδια υπόθεση.

Τι υποστήριξε στην απολογία του

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 35χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι τα επίμαχα αναβολικά σκευάσματα δεν προορίζονταν για αθλητές, ενώ για τα συμπληρώματα διατροφής ανέφερε ότι επρόκειτο για νόμιμη εμπορική δραστηριότητα, με τα απαραίτητα παραστατικά.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. και τα ευρήματα

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα της Ελληνική Αστυνομία και ειδικότερα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι τρεις εμπλεκόμενοι φέρονται να λειτουργούσαν γυμναστήριο-κατάστημα, μέσω του οποίου διέθεταν προς πώληση παράνομα σκευάσματα, ενώ παράλληλα διατηρούσαν και ιστοσελίδα για την προώθησή τους.

Κατά τις έρευνες σε κατοικίες και στον επαγγελματικό χώρο κατασχέθηκαν:

  • 1.266 κάψουλες και δισκία αναβολικών
  • 301 ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών
  • 195 κάψουλες φαρμακευτικών σκευασμάτων
  • 61 ενέσιμα φιαλίδια φαρμακευτικών σκευασμάτων
  • 15.930 γραμμάρια απαγορευμένων συμπληρωμάτων σε μορφή σκόνης
  • 3.802 κάψουλες και δισκία μη εγκεκριμένων συμπληρωμάτων

Σε εξέλιξη η έρευνα

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ εξετάζεται το εύρος της διακίνησης των παράνομων σκευασμάτων και ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλων προσώπων.

Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που εγκυμονεί η ανεξέλεγκτη διακίνηση αναβολικών και μη πιστοποιημένων συμπληρωμάτων, τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για την αθλητική δραστηριότητα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:37 Ιράν: Ο Πρόεδρος διέψευσε τον Τραμπ και μίλησε για fake news
18:30 Η Παναχαϊκή «καθαρή» νίκη με Ερυθρό Αστέρα και κατέκτησαν το πρωτάθλημα!
18:23 Πέθανε η σπουδαία ηθοποιός Κάρι Αν Φλέμινγκ
18:16 Αυτό είναι το νέο Δ.Σ. του ΟΠΑΘΑ
18:07 Πάτρα: Νεκρός από το δυστύχημα στα Ροΐτικα, υπέκυψε στα τραύματά του ο άτυχος άνδρας
18:00 Αιγιάλεια: Οριακή η πλειοψηφία της δημοτικής αρχής – «Ανοιχτό μέτωπο» με Φιλιππάτο και Χριστόπουλο, ήπιο με Σταυροπούλου
17:52 Πάτρα: Έρχεται η θεατρική παράταση «CHAKRAS»
17:45 Δυναμικό comeback για το Χρηματιστήριο της Αθήνας, έκλεισε σε θετικό έδαφος
17:36 Τραμπ: «Είμαστε κοντά σε συμφωνία με το Ιράν», ποιες χώρες έχουν αναλάβει ρόλο μεσολαβητή
17:30 Ταυτοποιήθηκε και το δεύτερο άτομο για την υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου στην Καλαμαριά
17:25 Ο ΝΟΠ θέλει το 2Χ2 για να ελπίζει στο πλεονέκτημα έδρας
17:19 Χαμόγελα και καλό κλίμα στο γεύμα του Δήμου Καλαβρύτων
17:12 Μαυροντυμένη η γιαγιά της οικογένειας Πλακιά με τη φωτογραφία των τριών αδικοχαμένων κοριτσιών, στη δίκη για τα Τέμπη, ΒΙΝΤΕΟ
17:10 Ο Απόλλωνας χαμογέλασε χωρίς να παίξει
17:04 Επεισόδια στα Τίρανα μετά από αντικυβερνητική διαδήλωση – Μολότοφ και δακρυγόνα στους δρόμους ΒΙΝΤΕΟ
16:56 Πάτρα-Δυτική Αχαΐα: Τι άφησαν πίσω οι πυρκαγιές του καλοκαιριού; Πανεπιστήμιο Πατρών και Δημόκριτος βάζουν στο μικροσκόπιο τις επιπτώσεις
16:48 Νετανιάχου για Ιράν: «Αυτοί είναι σε πτώση, εμείς σε άνοδο»
16:40 Μπαρτζώκας για Βαλένθια: Αν σου φύγει από τον έλεγχο, δύσκολα κερδίζεις
16:32 Αρτηριακή πίεση: Γιατί ανεβαίνει το πρωί και πότε πρέπει να ανησυχήσετε
16:24 Τροχαία Αττικής: Επτά συλλήψεις οδηγών και 218 παραβάσεις για αλκοόλ σε ελέγχους
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ