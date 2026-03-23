Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο 35χρονος bodybuilder για διακίνηση αναβολικών

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 35χρονος αθλητής bodybuilding και influencer που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενος για προμήθεια και διακίνηση παράνομων αναβολικών σκευασμάτων και μη εγκεκριμένων συμπληρωμάτων διατροφής.

Μετά την απολογία του ενώπιον του 2ου τακτικού ανακριτή, αποφασίστηκε – με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα – να του επιβληθούν οι όροι της τακτικής εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγγύησης ύψους 5.000 ευρώ.

Περιοριστικοί όροι και σε συγγενείς

Οι δύο πρώτοι περιοριστικοί όροι (εμφάνιση σε Α.Τ. και απαγόρευση εξόδου) επιβλήθηκαν και στην 31χρονη αδελφή του, καθώς και στον 61χρονο πατέρα τους, οι οποίοι συνελήφθησαν για την ίδια υπόθεση.

Τι υποστήριξε στην απολογία του

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 35χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι τα επίμαχα αναβολικά σκευάσματα δεν προορίζονταν για αθλητές, ενώ για τα συμπληρώματα διατροφής ανέφερε ότι επρόκειτο για νόμιμη εμπορική δραστηριότητα, με τα απαραίτητα παραστατικά.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. και τα ευρήματα

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα της Ελληνική Αστυνομία και ειδικότερα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι τρεις εμπλεκόμενοι φέρονται να λειτουργούσαν γυμναστήριο-κατάστημα, μέσω του οποίου διέθεταν προς πώληση παράνομα σκευάσματα, ενώ παράλληλα διατηρούσαν και ιστοσελίδα για την προώθησή τους.

Κατά τις έρευνες σε κατοικίες και στον επαγγελματικό χώρο κατασχέθηκαν:

1.266 κάψουλες και δισκία αναβολικών

301 ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών

195 κάψουλες φαρμακευτικών σκευασμάτων

61 ενέσιμα φιαλίδια φαρμακευτικών σκευασμάτων

15.930 γραμμάρια απαγορευμένων συμπληρωμάτων σε μορφή σκόνης

3.802 κάψουλες και δισκία μη εγκεκριμένων συμπληρωμάτων

Σε εξέλιξη η έρευνα

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ εξετάζεται το εύρος της διακίνησης των παράνομων σκευασμάτων και ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλων προσώπων.

Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που εγκυμονεί η ανεξέλεγκτη διακίνηση αναβολικών και μη πιστοποιημένων συμπληρωμάτων, τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για την αθλητική δραστηριότητα.

