Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε μάντρα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στον Εύοσμο ΦΩΤΟ

Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε μάντρα με μεταχειρισμένα οχήματα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα δύο αυτοκίνητα να καταστραφούν ολοσχερώς. Το συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 02:00 – 02:15 επί της οδού Καραολή και Δημητρίου 15, σε περιοχή κοντά στη ΔΟΥ Αμπελοκήπων, στη δυτική πλευρά της πόλης.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με έξι πυροσβέστες έσπευσαν άμεσα στο σημείο και κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι φλόγες περιορίστηκαν στα δύο ΙΧ οχήματα και δεν επεκτάθηκαν σε άλλα αυτοκίνητα της μάντρας ούτε σε παρακείμενες επιχειρήσεις ή κτίρια.

Δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, ενώ οι ζημιές περιορίστηκαν σε υλικές, με τα δύο οχήματα να έχουν υποστεί εκτεταμένες καταστροφές. Οι αρχές διενεργούν έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές επίσημες εκτιμήσεις.

