Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε μάντρα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στον Εύοσμο ΦΩΤΟ

Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκταση.

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε μάντρα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στον Εύοσμο ΦΩΤΟ
29 Ιαν. 2026 8:53
Pelop News

Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε μάντρα με μεταχειρισμένα οχήματα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα δύο αυτοκίνητα να καταστραφούν ολοσχερώς. Το συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 02:00 – 02:15 επί της οδού Καραολή και Δημητρίου 15, σε περιοχή κοντά στη ΔΟΥ Αμπελοκήπων, στη δυτική πλευρά της πόλης.

Διαβάστε επίσης: Στο Λουτράκι 19χρονος οδηγός πήρε σβάρνα τα πάντα, κολώνες και μάντρα και καρφώθηκε σε επιχείρηση! ΦΩΤΟ

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με έξι πυροσβέστες έσπευσαν άμεσα στο σημείο και κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι φλόγες περιορίστηκαν στα δύο ΙΧ οχήματα και δεν επεκτάθηκαν σε άλλα αυτοκίνητα της μάντρας ούτε σε παρακείμενες επιχειρήσεις ή κτίρια.

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε μάντρα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στον Εύοσμο ΦΩΤΟ

Δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, ενώ οι ζημιές περιορίστηκαν σε υλικές, με τα δύο οχήματα να έχουν υποστεί εκτεταμένες καταστροφές. Οι αρχές διενεργούν έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές επίσημες εκτιμήσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:00 Ύστατο «χαίρε» στην Ουρανία Θεοφίλη: Ομορφη ψυχή, όπως τα άνθη που πουλούσε
11:57 ΒΙΟΛΑΝΤΑ: Καταγγελίες εργαζομένων για οσμή πριν την έκρηξη – Πολύμηνη διαρροή προπανίου δείχνουν τα ευρήματα
11:54 Αγιος Γεώργιος Νηλείας: Το ησυχαστήριο του Πηλίου
11:49 Δύσκολα φέτος δρομολόγιο από Αραξο-Μπάρι
11:44 Πάτρα: Υδροστρόβιλος στον Μώλο από την κακοκαιρία «Kristin» – Ισχυροί άνεμοι και δυνατές καταιγίδες στην πόλη ΒΙΝΤΕΟ
11:40 Καρναβάλι 2026: Δείτε πότε και που θα τραγουδήσουν στην Πάτρα γνωστά «ονόματα»
11:36 Επιστροφή στο πένθος: Στη Θεσσαλονίκη οι σοροί των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ – Επαναπατρίζονται και δύο τραυματίες
11:32 Νόσος Πάρκινσον: Νέα μελέτη αποκαλύπτει ρόλο των εντερικών μακροφάγων στην εξάπλωση τοξικών πρωτεϊνών
11:28 «Μια μέρα με τα Καρναβαλοπλάσματα»: Bιωματική καρναβαλική εμπειρία για παιδιά στο Θέατρο Act
11:25 ΗΠΑ: Διέλυσαν με δακρυγόνα ειρηνική διαδήλωση στο Τέξας
11:23 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια ανοδική έναρξη
11:18 Ο Θ. Ρουσόπουλος επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής για το 16ο Συνέδριο της ΝΔ – Προσυνέδριο στα Ιωάννινα στις 4 Φεβρουαρίου
11:14 Παραλίες χωρίς δημοπρασία: Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα στο gov.gr
11:11 Οι τρεις όροι του Τραμπ για να μην επιτεθεί στο Ιραν
11:07 Κακοκαιρία «Kristin»: επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Στο επίκεντρο Ιόνιο, Δυτική Ελλάδα και πρόσκαιρα η Αττική
11:05 Σχολείο-Ιώσεις: Δεν προσμετρώνται απουσίες έως 5 ημερών
11:00 Πάτρα – Ψηφιακές κλήσεις: Το «ροζ χαρτάκι» γίνεται… ηλεκτρονικό
10:53 Που θα δείτε τις κρίσιμες μάχες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού για το Europa
10:46 Αμαλιάδα: Σε πλήρη λειτουργία η Ορθοπεδική Κλινική του νοσοκομείου ΦΩΤΟ
10:44 Δυστύχημα Ρουμανία: Επαναπατρίζονται οι τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ