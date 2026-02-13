Θεσσαλονίκη: Γέφυρα ζωής για διασωληνωμένο βρέφος μετά από ανακοπή

Γέφυρα ζωής για την επείγουσα μεταφορά ενός νεογνού. το οποίο είναι διασωληνωμένο, πραγματοποιήθηκε από το νοσοκομείο Γιώργος Γεννηματάς προς το Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το αγοράκι ηλικίας τριών μηνών, υπέστη ανακοπή όσο νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς στο κέντρο της πόλης, έγινε επιτυχής ανάταξη, με την κατάστασή του ωστόσο να χρήζει άμεσης μεταφοράς στην Παιδιατρική Κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου.

Στήθηκε γέφυρα ζωής για τη μεταφορά του από το ένα νοσοκομείο στο άλλο, στην οποία συμμετέχει και η ΕΛΑΣ.

