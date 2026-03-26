Θεσσαλονίκη: Γυναίκα έπεσε στον Θερμαϊκό μπροστά στον Λευκό Πύργο και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, όταν μία γυναίκα βρέθηκε στα νερά του Θερμαϊκού, στο ύψος του Λευκού Πύργου. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα το Λιμενικό και το ΕΚΑΒ, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

26 Μαρ. 2026 13:19
Pelop News

Στιγμές αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν το πρωί της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, όταν γυναίκα έπεσε στη θάλασσα, στο ύψος του Λευκού Πύργου.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 9:30, με τη γυναίκα, ηλικίας περίπου 35 ετών, να εντοπίζεται μέσα στα νερά του Θερμαϊκού, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού καθώς και ασθενοφόρο, προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια και να διασφαλιστεί η ασφαλής απομάκρυνσή της από το νερό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα κατάφερε τελικά να βγει μόνη της από τη θάλασσα, πριν ολοκληρωθεί η επιχείρηση των διασωστικών δυνάμεων.

Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο και διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, ώστε να της παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα και να υποβληθεί στις προβλεπόμενες εξετάσεις.

