Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη σε 16χρονο μετά από καταδίωξη – Στο αυτόφωρο και ο πατέρας του

Κακουργηματική δίωξη άσκησε η εισαγγελέας σε βάρος 16χρονου που συνελήφθη στη δυτική Θεσσαλονίκη, όταν κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου αρνήθηκε να σταματήσει και επιχείρησε να διαφύγει οδηγώντας κλεμμένη μοτοσικλέτα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Η υπόθεση αποκάλυψε σειρά κλοπών δίκυκλων και οδήγησε στη σύλληψη και του πατέρα του ανηλίκου.

Ο 16χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης να οδηγεί μοτοσικλέτα που είχε δηλωθεί ως κλεμμένη. Παρά το σήμα των αστυνομικών να σταματήσει, ο ανήλικος επιτάχυνε και κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα, επιχειρώντας να ξεφύγει. Λίγη ώρα αργότερα ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Η εισαγγελέας άσκησε εις βάρος του κακουργηματική δίωξη για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, καθώς και πλημμελήματα για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια. Ο 16χρονος, που δεν διαθέτει άδεια οδήγησης, παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 3ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ο 48χρονος πατέρας του, ο οποίος οδηγήθηκε στο αυτόφωρο κατηγορούμενος για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. αποκάλυψε ότι ο ανήλικος είχε προχωρήσει και τον προηγούμενο μήνα σε κλοπές δύο ακόμη μοτοσικλετών, οι οποίες εντοπίστηκαν κοντά στο σπίτι του και επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

