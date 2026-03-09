Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη 8 ετών και 3 μηνών σε 68χρονο για σεξουαλική κακοποίηση του 8χρονου ανιψιού του

Σε συνολική ποινή κάθειρξης 8 ετών και 3 μηνών καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης ένας 68χρονος άνδρας, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική κακοποίηση του οκτάχρονου ανιψιού του.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για το αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκου σε ασελγείς πράξεις, ενώ του αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου. Με την αναγνώριση του ελαφρυντικού η ποινή του μειώθηκε, καθώς σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 12,5 ετών.

Μετά την απόφαση του Εφετείου, ο 68χρονος επιστρέφει στη φυλακή για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Οκτώβριο του 2023, όταν οι γονείς του παιδιού απευθύνθηκαν στις αρχές.

Το ανήλικο παιδί είχε περιγράψει σε παιδοψυχολόγο ότι ο θείος του το άγγιζε σε απόκρυφα σημεία του σώματός του.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα περιστατικά σημειώθηκαν μέσα στο διαμέρισμα όπου διέμενε ο κατηγορούμενος στη Θεσσαλονίκη.

Οι γονείς του παιδιού του είχαν εμπιστευτεί την επίβλεψη του οκτάχρονου όταν χρειάστηκε να απουσιάσουν, γεγονός που – σύμφωνα με τη δικογραφία – εκμεταλλεύτηκε ο 68χρονος.

Τι υποστήριξε στην απολογία του

Κατά την απολογία του στο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι υπήρξε μία «στιγμιαία επαφή» με τον ανιψιό του, ο οποίος είναι συγγενής εξ αγχιστείας.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι δεν είχε «πονηρό σκοπό», ισχυρισμός που δεν έγινε δεκτός από το δικαστήριο, το οποίο τον έκρινε ένοχο για τις πράξεις που του αποδίδονται.

