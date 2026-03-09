Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη 8 ετών και 3 μηνών σε 68χρονο για σεξουαλική κακοποίηση του 8χρονου ανιψιού του

Ποινή κάθειρξης 8 ετών και 3 μηνών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης σε 68χρονο που κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική κακοποίηση του οκτάχρονου ανιψιού του. Η ποινή του μειώθηκε σε δεύτερο βαθμό λόγω αναγνώρισης ελαφρυντικού.

Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη 8 ετών και 3 μηνών σε 68χρονο για σεξουαλική κακοποίηση του 8χρονου ανιψιού του
09 Μαρ. 2026 13:50
Pelop News

Σε συνολική ποινή κάθειρξης 8 ετών και 3 μηνών καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης ένας 68χρονος άνδρας, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική κακοποίηση του οκτάχρονου ανιψιού του.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για το αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκου σε ασελγείς πράξεις, ενώ του αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου. Με την αναγνώριση του ελαφρυντικού η ποινή του μειώθηκε, καθώς σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 12,5 ετών.

Μετά την απόφαση του Εφετείου, ο 68χρονος επιστρέφει στη φυλακή για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Οκτώβριο του 2023, όταν οι γονείς του παιδιού απευθύνθηκαν στις αρχές.

Το ανήλικο παιδί είχε περιγράψει σε παιδοψυχολόγο ότι ο θείος του το άγγιζε σε απόκρυφα σημεία του σώματός του.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα περιστατικά σημειώθηκαν μέσα στο διαμέρισμα όπου διέμενε ο κατηγορούμενος στη Θεσσαλονίκη.

Οι γονείς του παιδιού του είχαν εμπιστευτεί την επίβλεψη του οκτάχρονου όταν χρειάστηκε να απουσιάσουν, γεγονός που – σύμφωνα με τη δικογραφία – εκμεταλλεύτηκε ο 68χρονος.

Τι υποστήριξε στην απολογία του

Κατά την απολογία του στο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι υπήρξε μία «στιγμιαία επαφή» με τον ανιψιό του, ο οποίος είναι συγγενής εξ αγχιστείας.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι δεν είχε «πονηρό σκοπό», ισχυρισμός που δεν έγινε δεκτός από το δικαστήριο, το οποίο τον έκρινε ένοχο για τις πράξεις που του αποδίδονται.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:26 «Δώστε άσυλο στις ποδοσφαιρίστριες του Ιράν, εάν επιστρέψουν ίσως τις σκοτώσουν»! Το μήνυμα Τραμπ στην Αυστραλία
17:24 Δύο «τελικοί» παραμονής για τον ΝΟΠ
17:18 Στη Σούδα ο Μακρόν, τον υποδέχεται ο Δένδιας
17:16 Μυστράς: Η επιβλητική καστροπολιτεία
17:12 Τον λήστεψαν, τον ξυλοκόπησαν και του πήραν το διαβατήριο!
17:08 ΠΑΟΚ: Κλείνει εντός εβδομάδας η συμφωνία για το Καυτανζόγλειο
17:00 Πάτρα – Καταγγελία Γονέων για Ειδικό Σχολείο Αυτισμού: «Προστατεύστε τα παιδιά μας»
16:52 Ενίσχυση του ΕΣΥ: Νέες προσλήψεις γιατρών και μέτρα στήριξης νοσοκομείων – Προκήρυξη σε 20 μέρες
16:44 Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 28χρονος που ανάγκαζε 13χρονη να του στέλνει γυμνές φωτογραφίες και βίντεο
16:36 Κομισιόν: Η Ευρώπη ασφαλής στον εφοδιασμό ενέργειας παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή
16:31 Γιώργος Χρονάς: «Οι λέξεις είναι δωρεάν, αλλά είναι και ακριβές» – Μια βραδιά στην Πάτρα για την αυτοβιογραφία και την ποίησή του
16:28 Κάποια φωτεινά παραδείγματα
16:20 Νέα στοιχεία για απόπειρες δολοφονίας Τραμπ με εμπλοκή Ιράν – Οι Φρουροί της Επανάστασης στρατολογούσαν «ομάδες θανάτου»
16:12 Καταγγελίες στα social media για εκφοβισμό μετά τον θάνατο καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη
16:04 Πάτρα – Ανάπλαση Κάτω Πόλης: Ολοκληρώνεται ο πεζόδρομος της Κανάρη – Ποια τα επόμενα μέτωπα
15:56 Μακρόν: «Όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο επιτίθεται σε όλη την Ευρώπη»
15:48 Αίτημα του Συλλόγου Μηχανικών Αιγιαλείας και Καλαβρύτων για παράταση αδειών σεισμόπληκτων κτιρίων
15:40 Στρατηγική πυξίδα με καθαρές γραμμές και εθνική ευθύνη
15:27 Προειδοποίηση Μητσοτάκη για ασύμμετρες απειλές λόγω πολέμου – Τι είπε ο Μακρόν και ο Χριστοδουλίδης μετά την τριμερή στην Πάφο
15:24 Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα πτώση με απώλειες 1,5% για τον Γενικό Δείκτη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ