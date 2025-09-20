Θεσσαλονίκη: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο επίπλων στη Μίκρα – Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής BINTEO

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10 το πρωί του Σαββάτου (20/9) σε εργοστάσιο επίπλων στη Μίκρα Θεσσαλονίκης. Οι φλόγες εκδηλώθηκαν στο υπόγειο επιχείρησης επισκευής πολυεστερικών σκαφών, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, οι οποίοι επιχειρούν για τον έλεγχο της κατάστασης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχει κίνδυνος για τις διπλανές επιχειρήσεις, ενώ η επιχείρηση της Πυροσβεστικής συνεχίζεται με στόχο την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.

