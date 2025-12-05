Θεσσαλονίκη: Μεγάλη πυρκαγιά σε χώρο ανακύκλωσης στα Διαβατά

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στον αύλειο χώρο εταιρείας ανακύκλωσης στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, σε σημείο που βρίσκεται πάνω στην Εγνατία, στην Εσωτερική Περιφερειακή οδό.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν πέντε πυροσβεστικά οχήματα με συνολικά δώδεκα πυροσβέστες, οι οποίοι προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες. Η φωτιά κατακαίει συσσωρευμένα ανακυκλώσιμα υλικά, γεγονός που έχει συμβάλει στην ταχεία επέκτασή της.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν και σκαπτικά μηχανήματα για τη διαχείριση των υλικών που καίγονται. Παρά την ισχυρή βροχόπτωση που επικρατεί στην περιοχή, το θερμικό φορτίο παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, δυσκολεύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

