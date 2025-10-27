Θεσσαλονίκη: Παρέσυρε 27χρονη και την εγκατέλειψε – Ο 19χρονος οδηγούσε μεθυσμένος

Το τροχαίο συνέβη το βράδυ της Κυριακής (26/10) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Ο νεαρός οδηγός, μετά τη σύγκρουση, εγκατέλειψε το σημείο, αφήνοντας την τραυματισμένη γυναίκα αβοήθητη στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 27χρονη επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο όταν παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο 19χρονος. Ο δράστης, αντί να σταματήσει, τράπηκε σε φυγή χωρίς να ειδοποιήσει τις αρχές.

Αυτόπτες μάρτυρες ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία, ενώ ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του. Λίγες ώρες αργότερα, ο 19χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση τροχαίου ατυχήματος με εγκατάλειψη και ο νεαρός οδηγείται στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

