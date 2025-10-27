Θεσσαλονίκη: Παρέσυρε 27χρονη και την εγκατέλειψε – Ο 19χρονος οδηγούσε μεθυσμένος
Ένα ακόμη περιστατικό ανευθυνότητας στους δρόμους της Θεσσαλονίκης συγκλονίζει, καθώς ένας 19χρονος οδηγός παρέσυρε και εγκατέλειψε 27χρονη γυναίκα στο κέντρο της πόλης, επιχειρώντας να διαφύγει χωρίς να καλέσει βοήθεια.
Το τροχαίο συνέβη το βράδυ της Κυριακής (26/10) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Ο νεαρός οδηγός, μετά τη σύγκρουση, εγκατέλειψε το σημείο, αφήνοντας την τραυματισμένη γυναίκα αβοήθητη στο οδόστρωμα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 27χρονη επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο όταν παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο 19χρονος. Ο δράστης, αντί να σταματήσει, τράπηκε σε φυγή χωρίς να ειδοποιήσει τις αρχές.
Αυτόπτες μάρτυρες ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία, ενώ ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του. Λίγες ώρες αργότερα, ο 19χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση τροχαίου ατυχήματος με εγκατάλειψη και ο νεαρός οδηγείται στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News