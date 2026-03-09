Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 28χρονος που ανάγκαζε 13χρονη να του στέλνει γυμνές φωτογραφίες και βίντεο

Η δικογραφία περιελάμβανε τουλάχιστον 10 φωτογραφίες και ένα βίντεο, που χαρακτηρίστηκαν πορνογραφικού περιεχομένου, ενώ μία φωτογραφία φέρεται να κατέληξε σε άγνωστο αριθμό χρηστών του διαδικτύου και μεταξύ αυτών σε έναν ανήλικο.

09 Μαρ. 2026 16:44
Pelop News

Στη φυλακή οδηγείται μετά την καταδίκη του σε 10ετή κάθειρξη, 28χρονος, που κάθισε στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος ότι ανάγκαζε μία 13χρονη να του στέλνει, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, γυμνές φωτογραφίες και βίντεο.

Ο καταδικασθείς φαίνεται ότι έδινε οδηγίες στην ανήλικη για συγκεκριμένες πόζες, ενώ την απειλούσε ότι σε διαφορετική περίπτωση θα τη διαπόμπευε στο σχολικό της περιβάλλον. Η δικογραφία περιελάμβανε τουλάχιστον 10 φωτογραφίες και ένα βίντεο, που χαρακτηρίστηκαν πορνογραφικού περιεχομένου, ενώ μία φωτογραφία φέρεται να κατέληξε σε άγνωστο αριθμό χρηστών του διαδικτύου και μεταξύ αυτών σε έναν ανήλικο.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Μάιο του 2019, όταν η τότε μαθήτρια γυμνασίου, αποκάλυψε στην μητέρα της τον εφιάλτη που βίωνε. Ο 28χρονος (σήμερα) άντρας φαίνεται πως «ψάρεψε» την παθούσα με ψεύτικο προφίλ σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αναπτύσσοντας συνομιλία μαζί της. Κατά τη δικογραφία, άρχισε να την εκβιάζει όταν περιήλθε στην κατοχή του μία φωτογραφία, στην οποία απεικονιζόταν τμήμα του γυμνού της σώματος.

Πρωτόδικα ο ίδιος είχε καταδικαστεί με την ίδια ποινή, η εκτέλεση της οποίας ανεστάλη ενόψει του Εφετείου. Μετά τη νέα καταδίκη του οδηγείται σε κατάστημα κράτησης. Στην απολογία του εμφανίστηκε μετανιωμένος για τις πράξεις του, τις οποίες απέδωσε σε ανωριμότητα λόγω του νεαρού της ηλικίας του, αλλά και σε ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετώπιζε εκείνη την περίοδο.

