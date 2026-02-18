Θεσσαλονίκη: Πυροσβέστης τραυματίστηκε σε φωτιά σε επιχείρηση στα Διαβατά
Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε σε επιχείρηση στη δυτική Θεσσαλονίκη, με έναν πυροσβέστη να τραυματίζεται ελαφρά κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης.
Ελαφρά τραυματίστηκε πυροσβέστης κατά τη διάρκεια της επιχείρησης για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το πρωί σε χώρο επιχείρησης στα Διαβατά, στη δυτική Θεσσαλονίκη. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.
Η φωτιά, που ξέσπασε σε επιχείρηση με αντικείμενο τα αλουμίνια, παραμένει σε εξέλιξη, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να συνεχίζουν την προσπάθεια περιορισμού της.
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με επτά οχήματα και 21 πυροσβέστες, οι οποίοι καταβάλλουν προσπάθειες για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς και την αποτροπή επέκτασής της.
