Θεσσαλονίκη: Πυροσβέστης τραυματίστηκε σε φωτιά σε επιχείρηση στα Διαβατά

Ελαφρά τραυματίστηκε πυροσβέστης κατά τη διάρκεια της επιχείρησης για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το πρωί σε χώρο επιχείρησης στα Διαβατά, στη δυτική Θεσσαλονίκη. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Η φωτιά, που ξέσπασε σε επιχείρηση με αντικείμενο τα αλουμίνια, παραμένει σε εξέλιξη, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να συνεχίζουν την προσπάθεια περιορισμού της.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με επτά οχήματα και 21 πυροσβέστες, οι οποίοι καταβάλλουν προσπάθειες για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς και την αποτροπή επέκτασής της.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



