Θεσσαλονίκη: Πυροσβέστης τραυματίστηκε σε φωτιά σε επιχείρηση στα Διαβατά

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε σε επιχείρηση στη δυτική Θεσσαλονίκη, με έναν πυροσβέστη να τραυματίζεται ελαφρά κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης.

Θεσσαλονίκη: Πυροσβέστης τραυματίστηκε σε φωτιά σε επιχείρηση στα Διαβατά
18 Φεβ. 2026 14:57
Pelop News

Ελαφρά τραυματίστηκε πυροσβέστης κατά τη διάρκεια της επιχείρησης για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το πρωί σε χώρο επιχείρησης στα Διαβατά, στη δυτική Θεσσαλονίκη. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Η φωτιά, που ξέσπασε σε επιχείρηση με αντικείμενο τα αλουμίνια, παραμένει σε εξέλιξη, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να συνεχίζουν την προσπάθεια περιορισμού της.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με επτά οχήματα και 21 πυροσβέστες, οι οποίοι καταβάλλουν προσπάθειες για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς και την αποτροπή επέκτασής της.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:22 Φυλακές Δομοκού: Συνελήφθη ο αρχιφύλακας ως συνεργός στη δολοφονία του ισοβίτη
16:14 Κικίλιας: Σε εξέλιξη οι έρευνες για το ναυάγιο στη Χίο
16:06 Μπενίτεθ: Οι παίκτες δεν πρόκειται να παίξουν καλύτερα υπό πίεση, συναντήσαμε περισσότερα προβλήματα από όσα αναμέναμε
15:58 ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: Πυκνότητα σε παρόντες και απόντες στην πίτα της Νομαρχιακής
15:50 Χρήστος Μάστορας: Για τέταρτη φορά αναβλήθηκε η δίκη του – Για ποιο λόγο
15:42 Τελειώνει η υπομονή του Τραμπ με το Ιράν – Σκέψεις ακόμα και για άμεση στρατιωτική επιχείρηση
15:34 Πάτρα: 22χρονος έχασε 15.000 ευρώ από τηλεφωνική απάτη με «μαϊμού» τεχνικό της Microsoft
15:25 Παρέμβαση Γ. Παπανδρέου για την κατάρρευση στην Πατρών–Τριπόλεως: Ζητά μόνιμες λύσεις και σαφές χρονοδιάγραμμα
15:17 Πατρινό Καρναβάλι: Ποιοι djs θα παίξουν στις παρελάσεις του τελευταίου Σαββατοκύριακου
15:08 Η Mladina, η Ελλάδα και η ελευθερία της έκφρασης.   Πόσες καταδίκες χρειάζονται για να ξυπνήσουμε;
15:00 Ιατρικός Σύλλογος Πατρών: Διεθνοποίηση και εξωστρέφεια – Θετικός για το Ξενόγλωσσο Τμήμα Ιατρικής
14:59 Πανδαισία μπάσκετ στο Promitheas Park με τουρνουά 3×3 και Final-8 Rising Stars
14:57 Θεσσαλονίκη: Πυροσβέστης τραυματίστηκε σε φωτιά σε επιχείρηση στα Διαβατά
14:49 Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: Στα εγκληματολογικά το καμένο όχημα – Νέα δεδομένα στις έρευνες
14:46 Πάτρα: Ούτε σταγόνα νερού στην Ακτή Δυμαίων μετά από μέρες ΦΩΤΟ
14:44 Κουτσούμπας: «Η Καισαριανή να διδάσκεται στα σχολεία» – Παρεμβάσεις για Βιολάντα και πολιτικές εξελίξεις
14:40 Βουλγαρία: Στις 19 Απριλίου οι όγδοες πρόωρες βουλευτικές εκλογές σε πέντε χρόνια
14:37 Τέμπη: Εντολή για εκταφή 9 θυμάτων – Προθεσμίες για εργαστήρια και πραγματογνώμονες, αντιδράσεις συγγενών
14:31 Έρευνα για τα «μαϊμού» επιδόματα ΟΠΕΚΑ και πιθανές επιστροφές χρημάτων – Πολιτικές προεκτάσεις στην υπόθεση
14:26 Συναγερμός στην Ευελπίδων: Κρατούμενος φέρεται να απέδρασε από τα δικαστήρια ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ