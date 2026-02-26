Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο δύο ανήλικες μαθήτριες μετά από κατανάλωση αλκοόλ, συνελήφθη υπάλληλος καταστήματος ψιλικών

Δύο ανήλικες μαθήτριες, ηλικίας 15 και 16 ετών, από την Αθήνα μεταφέρθηκαν χθες βράδυ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης υπό την επήρεια μέθης, μετά από κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι δύο μαθήτριες χρειάστηκε να λάβουν ιατρική φροντίδα λόγω της κατάστασής τους. Από την προανάκριση προέκυψε ότι το αλκοολούχο ποτό που κατανάλωσαν είχε προμηθευτεί νωρίτερα ένας 17χρονος συμμαθητής τους από κατάστημα ψιλικών στην περιοχή της οδού Μοναστηρίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Για την πώληση αλκοόλ σε ανήλικο, συνελήφθη χθες το βράδυ η 24χρονη υπάλληλος του συγκεκριμένου καταστήματος. Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

Η υπόθεση διερευνάται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή και άλλων προσώπων στην προμήθεια και κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους.

