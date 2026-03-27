Θεσσαλονίκη: Στον ανακριτή δύο εργαζόμενοι σε κατάστημα μασάζ μετά από καταγγελία 19χρονου

Στον ανακριτή παραπέμφθηκαν προκειμένου να απολογηθούν οι δύο εργαζόμενοι σε κατάστημα παροχής υπηρεσιών αισθητικής και μασάζ στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταγγελία 19χρονου για σεξουαλική παρενόχληση και ανάρμοστες πράξεις σε βάρος του κατά τη διάρκεια συνεδρίας.

Σε βάρος των δύο ανδρών, ηλικίας 41 και 38 ετών, ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για γενετήσια πράξη χωρίς τη συναίνεση του παθόντος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 19χρονος, με καταγωγή από την Ουκρανία, ανέφερε στους αστυνομικούς ότι βρέθηκε στο συγκεκριμένο κατάστημα ως μοντέλο, στο πλαίσιο διαφημιστικής προβολής της επιχείρησης. Όπως κατήγγειλε, οι πράξεις που περιγράφει συνέβησαν την ώρα που οι δύο κατηγορούμενοι τού παρείχαν μασάζ.

Τι υποστηρίζουν οι κατηγορούμενοι

Από την πλευρά τους, οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται όσα τους αποδίδονται. Κατά πληροφορίες, υποστηρίζουν πως η καταγγελία υποβλήθηκε για λόγους εκβίασης.

