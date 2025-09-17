Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 55χρονος που παρενόχλησε 11χρονη στη Σταυρούπολη

Στη σύλληψη ενός 55χρονου άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές το απόγευμα της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, καθώς κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος μιας 11χρονης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης πλησίασε την ανήλικη σε εξωτερικό χώρο στην περιοχή της Σταυρούπολης και άρχισε να την αγγίζει αρχικά στο πρόσωπο και στη συνέχεια στο σώμα της. Η ανήλικη προσπάθησε να διαφύγει ενώ ο άνδρας συνέχιζε να της χαϊδεύει το κεφάλι.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον 55χρονο, ο οποίος οδηγήθηκε στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα για περαιτέρω διαδικασίες.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ το γεγονός έχει προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινωνία για την ασφάλεια των παιδιών σε δημόσιους χώρους.

