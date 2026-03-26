Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 77χρονη που κατηγορείται ότι χτύπησε τον 82χρονο σύζυγό της

Με χειροπέδες κατέληξε μια 77χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι χτύπησε τον 82χρονο σύζυγό της ο οποίος αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα.

Η ηλικιωμένη οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ενώπιον του εισαγγελέα και σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη για ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη και για παραβίαση περιοριστικού όρου. Η τελευταία δίωξη ασκήθηκε καθώς είχε καταστεί κατηγορούμενη και πριν από περίπου δύο μήνες για ανάλογο περιστατικό εις βάρος του συζύγου της.

Η καταγγελία για το τελευταίο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας έγινε από πρόσωπο του οικογενειακού περιβάλλοντος του ηλικιωμένου ζευγαριού και έτσι ακολούθησε η σύλληψη της 77χρονης.

Μετά τη δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος της παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση αναβλήθηκε και αποφασίστηκε να παραμείνει υπό κράτηση έως και την εκδίκαση.

