Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 77χρονη που κατηγορείται ότι χτύπησε τον 82χρονο σύζυγό της
Η ηλικιωμένη οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ενώπιον του εισαγγελέα και σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη για ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη και για παραβίαση περιοριστικού όρου
Με χειροπέδες κατέληξε μια 77χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι χτύπησε τον 82χρονο σύζυγό της ο οποίος αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα.
Η ηλικιωμένη οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ενώπιον του εισαγγελέα και σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη για ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη και για παραβίαση περιοριστικού όρου. Η τελευταία δίωξη ασκήθηκε καθώς είχε καταστεί κατηγορούμενη και πριν από περίπου δύο μήνες για ανάλογο περιστατικό εις βάρος του συζύγου της.
Η καταγγελία για το τελευταίο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας έγινε από πρόσωπο του οικογενειακού περιβάλλοντος του ηλικιωμένου ζευγαριού και έτσι ακολούθησε η σύλληψη της 77χρονης.
Μετά τη δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος της παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση αναβλήθηκε και αποφασίστηκε να παραμείνει υπό κράτηση έως και την εκδίκαση.
