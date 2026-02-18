Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη οδηγός ασθενοφόρου για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Στη σύλληψη ενός 41χρονου οδηγού ασθενοφόρου προχώρησαν τα ξημερώματα της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, όταν κατά τη διάρκεια ελέγχου διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Καλοχωρίου περίπου στις 04:20, όταν αστυνομικοί εντόπισαν το ασθενοφόρο και προχώρησαν σε έλεγχο του οδηγού, ο οποίος φέρεται να παρουσίαζε ενδείξεις μέθης.

Το αλκοτέστ που ακολούθησε κατέγραψε αρχικά ένδειξη 0,87 mg/l αλκοόλ στον εκπνεόμενο αέρα, ενώ στη δεύτερη μέτρηση το ποσοστό αυξήθηκε, φτάνοντας τα 1,20 mg/l.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 41χρονος εργάζεται σε ιδιωτική εταιρεία ασθενοφόρων και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

