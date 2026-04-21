Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με 50χρονο άνδρα που βρέθηκε νεκρός

Στη Θεσσαλονίκη άνδρας ηλικίας 50 χρόνων εντοπίστηκε νεκρός σήμερα (21.04.2026) σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην περιοχή της Άνω Πόλης.

Ακολούθως σήμανε κόκκινος συναγερμός στις Αρχές για τον άτυχο άνδρα. Μάλιστα σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, πρόκειται για άστεγο, που βρήκε αιφνίδιο θάνατο, ενώ φαίνεται ότι η σορός του ήταν εκεί ίσως και δύο εβδομάδες.

Επί τόπου έχει σπεύσει δύναμη της αστυνομίας, που απέκλεισε τον χώρο.

Στο σημείο βρίσκεται και ιατροδικαστής.

Αποκλείστηκε το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.

