Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» οι διάσημες Ομπρέλες του Ζογγολόπουλου για συντήρηση – Φθορές από καιρό και επισκέπτες

Σημαντικές εργασίες συντήρησης πραγματοποιούνται στο εμβληματικό γλυπτό «Ομπρέλες» του Γιώργου Ζογγολόπουλου, που δεσπόζει στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, στο ύψος του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το έργο, σύμβολο της πόλης από το 1997, αντιμετωπίζει φθορές που προκλήθηκαν από τον χρόνο, τα έντονα καιρικά φαινόμενα αλλά και την επαφή των επισκεπτών.

Από το πρωί της Τετάρτης (29 Οκτωβρίου 2025) ξεκίνησε η διαδικασία «ξηλώματος» των πρώτων 13 ομπρελών, οι οποίες, μαζί με τέσσερις ακόμη που βρίσκονται στις αποθήκες του Δήμου, θα μεταφερθούν στην Αθήνα, προκειμένου να συντηρηθούν από το Ίδρυμα Ζογγολόπουλου.

Οι φθορές εντοπίζονται κυρίως στις ομπρέλες που βρίσκονται χαμηλά στο γλυπτό, καθώς πολλοί επισκέπτες κρατιούνται από αυτές για να φωτογραφηθούν, ενώ προβλήματα έχουν προκαλέσει και οι σιδερένιες κλειδαριές που τοποθετούνται συχνά στα σημεία της κατασκευής, στο πλαίσιο της γνωστής «παράδοσης αγάπης».

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η σοβαρότερη ζημιά αφορά μια ομπρέλα που κατέρρευσε πέρσι τα Χριστούγεννα εξαιτίας της κακοκαιρίας, ενώ θα πραγματοποιηθούν και επισκευές στις μεταλλικές βέργες – τις λεγόμενες «βροχές» – που αποτελούν βασικό στοιχείο της εικαστικής σύνθεσης και ενδέχεται να είναι επικίνδυνες για ατυχήματα.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προγραμματίζει παράλληλα καθαρισμό και αισθητική αποκατάσταση του γλυπτού, ώστε να επανέλθει στην αρχική του λάμψη.

Το έργο, ύψους 13 μέτρων, αποτελείται από ανοξείδωτο χάλυβα και παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα σύμβολα της Θεσσαλονίκης, σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες από την ημέρα που τοποθετήθηκε, το 1997, στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.

