Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» οι διάσημες Ομπρέλες του Ζογγολόπουλου για συντήρηση – Φθορές από καιρό και επισκέπτες

Ξεκίνησε η αποκατάσταση του εμβληματικού γλυπτού «Ομπρέλες» στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, καθώς ο χρόνος, τα καιρικά φαινόμενα και η ανθρώπινη παρέμβαση προκάλεσαν σημαντικές φθορές. Δεκατρείς ομπρέλες μεταφέρονται στην Αθήνα για συντήρηση από το Ίδρυμα Ζογγολόπουλου.

Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» οι διάσημες Ομπρέλες του Ζογγολόπουλου για συντήρηση - Φθορές από καιρό και επισκέπτες
29 Οκτ. 2025 11:50
Pelop News

Σημαντικές εργασίες συντήρησης πραγματοποιούνται στο εμβληματικό γλυπτό «Ομπρέλες» του Γιώργου Ζογγολόπουλου, που δεσπόζει στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, στο ύψος του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το έργο, σύμβολο της πόλης από το 1997, αντιμετωπίζει φθορές που προκλήθηκαν από τον χρόνο, τα έντονα καιρικά φαινόμενα αλλά και την επαφή των επισκεπτών.

Από το πρωί της Τετάρτης (29 Οκτωβρίου 2025) ξεκίνησε η διαδικασία «ξηλώματος» των πρώτων 13 ομπρελών, οι οποίες, μαζί με τέσσερις ακόμη που βρίσκονται στις αποθήκες του Δήμου, θα μεταφερθούν στην Αθήνα, προκειμένου να συντηρηθούν από το Ίδρυμα Ζογγολόπουλου.

Οι φθορές εντοπίζονται κυρίως στις ομπρέλες που βρίσκονται χαμηλά στο γλυπτό, καθώς πολλοί επισκέπτες κρατιούνται από αυτές για να φωτογραφηθούν, ενώ προβλήματα έχουν προκαλέσει και οι σιδερένιες κλειδαριές που τοποθετούνται συχνά στα σημεία της κατασκευής, στο πλαίσιο της γνωστής «παράδοσης αγάπης».

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η σοβαρότερη ζημιά αφορά μια ομπρέλα που κατέρρευσε πέρσι τα Χριστούγεννα εξαιτίας της κακοκαιρίας, ενώ θα πραγματοποιηθούν και επισκευές στις μεταλλικές βέργες – τις λεγόμενες «βροχές» – που αποτελούν βασικό στοιχείο της εικαστικής σύνθεσης και ενδέχεται να είναι επικίνδυνες για ατυχήματα.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προγραμματίζει παράλληλα καθαρισμό και αισθητική αποκατάσταση του γλυπτού, ώστε να επανέλθει στην αρχική του λάμψη.

Το έργο, ύψους 13 μέτρων, αποτελείται από ανοξείδωτο χάλυβα και παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα σύμβολα της Θεσσαλονίκης, σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες από την ημέρα που τοποθετήθηκε, το 1997, στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:13 Χρήστος Κέλλας: «Δικαιολογημένος ο θυμός των αγροτών» – Πληρωμές εντός Νοεμβρίου και «μαχαίρι στο κόκαλο» για το κύκλωμα επιδοτήσεων
12:09 Η Θύελλα Πατρών υποδέχεται τον Ατσαλένιο
12:07 Χριστούγεννα στην Ευρώπη – Top 3 προορισμοί: Πράγα, Βιέννη, Βουδαπέστη
12:07 Στο «κόκκινο» ο Μόρνος: Στο χαμηλότερο επίπεδο 15ετίας τα αποθέματα νερού – Σχέδιο έκτακτης ανάγκης εξετάζει η κυβέρνηση
12:05 Αντώνης Κουνάβης: Απολογισμός τετραετίας και νέα πορεία για τη ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας
12:00 Αγρίνιο: Έπαιζε μουσική στη διαπασών και διέδιδε ψευδείς ειδήσεις εις βάρος αστυνομικού – Συνελήφθη καταστηματάρχης
12:00 Παλαιό Κτίριο Λιμένα: Τελειώνει το σίριαλ της κατεδάφισης – Σημαντικές αποφάσεις στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
11:56 Ρούλα Πισπιρίγκου: Νοσεί από ερυθηματώδη λύκο – «Έχει χάσει 30 κιλά και πονάει αφόρητα»
11:53 Πάτρα: Καταγγελίες κατοίκων έστειλαν άνδρα στο αυτόφωρο για διατάραξη κοινής ησυχίας
11:53 Ποιες σκέψεις κάνει το Υπουργείο για να μην χαθούν χρήματα από Ευρωπαϊκούς πόρους
11:50 Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» οι διάσημες Ομπρέλες του Ζογγολόπουλου για συντήρηση – Φθορές από καιρό και επισκέπτες
11:47 Αγρίνιο: Τρεις νεαροί βανδάλισαν κάδους και ζαρντινιέρες του Δήμου
11:44 Η Καραβάτου παραμένει στον ΑΝΤΙ-1, η ανακοίνωση του σταθμού
11:39 Σκληρή αντιπαράθεση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για την τροπολογία στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
11:35 Πάτρα: Συνελήφθη 15χρονος που οδηγούσε μηχανάκι με παραποιημένο κινητήρα
11:33 Καλπάκι Ιωαννίνων: Στα χνάρια του 1940
11:31 Πάτρα: 17χρονος συνελήφθη με κάνναβη και αυτοσχέδιο τσιγάρο
11:27 Διδυμότειχο: Παριστάνοντας τον γιατρό, του απέσπασαν 12.000 ευρώ για δήθεν νοσηλεία συγγενή
11:21 Πάτρα: 17χρονη στο νοσοκομείο ύστερα από χρήση κοκαΐνης – Συνελήφθη από τη Δίωξη
11:19 Ανατροπή νταλίκας στη Βάρη: Κατέληξε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο – Σώος ο οδηγός ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ