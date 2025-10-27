Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι ανάγκαζε τα παιδιά του, 2, 4 και 5 ετών, να επαιτούν

Σοκ προκαλεί η υπόθεση στη Θεσσαλονίκη, όπου ένα ζευγάρι συνελήφθη επειδή εξανάγκαζε τα τρία ανήλικα παιδιά του να ζητιανεύουν στο κέντρο της πόλης, την ώρα που οι ίδιοι τα παρακολουθούσαν από απόσταση.

Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι ανάγκαζε τα παιδιά του, 2, 4 και 5 ετών, να επαιτούν
27 Οκτ. 2025 14:33
Η αστυνομία επενέβη έπειτα από ειδοποίηση περαστικών που εντόπισαν τα τρία μικρά παιδιά, ηλικίας μόλις 2, 4 και 5 ετών, να επαιτούν στην πλατεία Ναυαρίνου. Λίγο αργότερα, εντόπισαν τους γονείς τους — έναν 28χρονο άνδρα και τη 24χρονη σύζυγό του — σε κοντινή απόσταση, να τα επιβλέπουν.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν πολίτες αντιλήφθηκαν τα μικρά παιδιά να ζητούν χρήματα από περαστικούς και ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία. Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. εντόπισαν λίγη ώρα αργότερα τους γονείς, οι οποίοι βρίσκονταν κοντά στο σημείο και φέρονται να καθοδηγούσαν τα ανήλικα τέκνα τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το ζευγάρι συνελήφθη επ’ αυτοφώρω και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπορία ανθρώπων με σκοπό την κερδοσκοπία, ενώ τα παιδιά τέθηκαν υπό την προστασία των κοινωνικών υπηρεσιών.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και αποτροπιασμό, καθώς αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την ανάγκη αυστηρότερης εποπτείας και προστασίας ανηλίκων που πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης, ακόμη και μέσα στο ίδιο τους το οικογενειακό περιβάλλον.
