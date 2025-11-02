Θλίψη για την Αγγελική Νικολούλη: Έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη της μητέρα – Στον Πύργο η κηδεία της

Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στον Πύργο, τόπο καταγωγής της οικογένειας. Η εκλιπούσα είχε τρία παιδιά, τη Μαρία, τον Νίκο και την Αγγελική, και υπήρξε πάντα πηγή στήριξης και δύναμης για τα παιδιά της.

02 Νοέ. 2025 11:41
Pelop News

Δύσκολες ώρες περνάει η Αγγελική Νικολούλη, καθώς έφυγε από τη ζωή η πολυαγαπημένη της μητέρα, με την οποία διατηρούσε μια βαθιά και στενή σχέση. Η γυναίκα που στάθηκε στο πλευρό της δημοσιογράφου σε κάθε επαγγελματικό και προσωπικό της βήμα, απεβίωσε το Σάββατο 1η Νοεμβρίου, ύστερα από μακρά νοσηλεία στο Νοσοκομείο του Ρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews, η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στον Πύργο, τόπο καταγωγής της οικογένειας. Η εκλιπούσα είχε τρία παιδιά, τη Μαρία, τον Νίκο και την Αγγελική, και υπήρξε πάντα πηγή στήριξης και δύναμης για τα παιδιά της.

Η Αγγελική Νικολούλη είχε μιλήσει δημόσια το 2024 για τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε η μητέρα της, εκφράζοντας την αγωνία και την αγάπη της για τη γυναίκα που αποτέλεσε το σταθερό της στήριγμα.

Η οικογένεια είχε ήδη βιώσει μεγάλες απώλειες στο παρελθόν, καθώς, όπως έχει αποκαλύψει η δημοσιογράφος, ο θάνατος είχε χτυπήσει δύο φορές την πόρτα τους. «Ο θάνατος έχει χτυπήσει την πόρτα της οικογένειάς μου δυο φορές, βυθίζοντάς μας σε βαρύ πένθος. Την πρώτη φορά χάθηκε ο 10χρονος γιος του αδελφού μου και τη δεύτερη ο 22χρονος μονάκριβος γιος της αδελφής μου. Και στις δυο περιπτώσεις επρόκειτο για τραγωδία και ένιωσα την ανάγκη να στηρίξω τους δικούς μου ανθρώπους», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.
